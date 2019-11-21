Kuşadası Belediyesi'nden çocuklarda tiyatrosu hediyesi

Kuşadası Belediyesi, ara tatile giren öğrencileri interaktif bir çocuk oyunu ile buluşturuyor.

Kekeçoğlan olarak tanınan tiyatro oyuncusu Fatih Altın’ın yönetmenliğinde sahnelenen “Çocuk Yalan Bilmez” adlı interaktif oyuna büyük ilgi gösteren Kuşadalı öğrenciler ve aileleri Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Kuşadası Belediyesi, 20192020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline giren çocuklara interaktif bir çocuk oyunu hediye etti. Kekeçoğlan olarak tanınan tiyatro oyuncusu Fatih Altın yönetmenliğinde Erkan Yücel Sahnesi’nde ücretsiz olarak sergilenen “Çocuk Yalan Bilmez” adlı doğaçlama tiyatro oyununu izlemeye gelen çocuklar ve aileleri sahne deneyimini de yaşıyor. Aileler, ekrandan tanıdıkları tiyatro oyuncusu Fatih Altın ile çocuklarını aynı sahnede doğaçlama olarak tiyatro yaparken görmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyor.

Türkiye’de bir ilk olan interaktif çocuk oyununun yenilikçi ve uygulayıcısı olan Fatih Altın, “Çocuk Yalan Bilmez” adlı oyunun çocukların kişisel gelişimlerine ve özgüvenlerine katkıda bulunan bir çalışma olduğunu belirterek “Çocuklar bu oyun aracılığıyla sahne deneyimi yaşıyor. Bu da bir yandan çocukların özgüvenlerinin gelişimine katkı sunarken bir yandan da yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlıyor. Ebeveynlerin de dahil olduğu oyunumuz, çocukların ilgi ve sevgi duydukları alanlara yönlendirilmesi gerektiği mesajı da içeriyor. Çocuklara ve ailelerine birlikte keyifli vakit geçirme olanağı sunuyor. Çocuklar sahneye çıkmak için adeta birbirleri ile yarışıyor. Gösterdikleri ilgiden dolayı tüm çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

25 Kasım tarihine kadar her gün 13.30 ve 15.00 saatlerinde iki seans halinde Erkan Yücel Sahnesi’nde sergilenecek oyun toplam 3 bin izleyiciyle buluşacak.

AYDIN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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