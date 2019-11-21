Aydın polisinden hasta çocuklara moral ziyareti

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi görmekte olan çocukları ziyaret etti.

Emniyet teşkilatının her zaman çocukların yanlarında olunduğunu hissetmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “Lösemi hastalığı, Türkiye’ de ve dünyada çocuklarda en sık görülen kanser türüdür. Çok yoğun ve uzun süreçli bir tedavi gerektiren bir hastalıktır. Bu süreçte, hem çocuk hem ailesi psikolojik olarak çok etkilenmektedir. Bu yoğun tedavide en çok ihtiyaç duyulan unsur şüphesiz ki psikolojik destektir. Hastalığın, çocuklar açısından büyük bir travmatik olgu olmasından dolayı küçük bir umudun bile tedavinin olumlu sonuçlanmasına önemli katkı sağladığı düşünülerek, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Menderes Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinde tedavi görmekte olan çocuklarımız ziyaret edilmiş ve Emniyet Teşkilatı olarak her daim yanlarında olduğumuz dile getirilmiştir” denildi.

AYDIN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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