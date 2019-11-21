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Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Mehmet Bozkurt’un birlikte eğlendiği 4 ...

İHA

– Aydın'ın Köşk ilçesinde, ölümü şüpheli bulunan Mehmet Bozkurt'un eğlendiği 4 arkadaşına ulaşan polis, gençlere sahte alkol ve uyuşturucu satan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Mehmet Bozkurt’un birlikte eğlendiği 4 arkadaşına ulaşan polis, gençlere sahte alkol ve uyuşturucu satan 3 şüpheliyi gözaltına aldı

– Aydın’ın Köşk ilçesinde, ölümü şüpheli bulunan Mehmet Bozkurt’un eğlendiği 4 arkadaşına ulaşan polis, gençlere sahte alkol ve uyuşturucu satan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Kasım günü saat 06.30 sıralarında Köşk ilçesinde Mehmet Bozkurt’un (30) şüpheli ölüm olayıyla ilgili olarak yapılan araştırma kapsamında; arkadaşları İ.E., A.A.N., M.A. ve B.A. isimli 4 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem başlatıldı. Yapılan tahkikat sonucunda şüphelilerin Köşk ilçesinde yaşayan N.A. isimli şüpheliden el yapımı rakı, Ilıcabaşı Mahallesi'nden ise uyuşturucu hap aldıkları anlaşıldı.
Ilıcabaşı Mahallesi'nde tespit edilen iki ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 59 adet ecstasy hap, 124 şişe içerisinde 104,4 litre kaçak rakı ve viski, 4 adet alkol imalatında kullanılan damıtma sistemi ile çok sayıda materyal ele geçirildi. N.A.’ya ait Köşk ilçesindeki adreste yapılan aramalarda da bir miktar sahte rakı ve alkol kokusu bulunan boş plastik kap bulundu.
Ilıcabaşı Mahallesi'nde yapılan aramalarda ele geçirilen suç unsuru maddelerle ilgili olarak gözaltına alınan A.C.A. ve M.A. ile Köşk’te gençlere sahte rakı sattığı iddia edilen N.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

AYDIN

21 Kasım 2019 Perşembe

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