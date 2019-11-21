CHP’li Sevim’den ‘beyaz’ gösteri

Aydın genelinde kongrelere hazırlanan CHP’de, Nazilli’deki adayların belirleme süreci de hızlandı. Hakan Şensan ve Ali Deveci’nin ardından Nazilli İlçe Başkanlığı için üçüncü aday olan mevcut Başkan Serkan Sevim, miting havasında adaylığını ilan etti.

CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim ve ekibinin ev sahipliğinde Hangar Restoranda gerçekleştirilen adaylık açıklamasına partinin il yöneticileri ve yüzlerce partili katıldı. Serkan Sevim, adaylık süreci ve yaptıkları çalışmaları anlattığı konuşmasının sonuna doğru tüm salonda kaldırılan beyaz kağıtlar toplantıya damga vurdu. Parti bayraklarıyla süslenen salonda, seçim şarkılarının da çalınmasıyla da adeta erken zafer sevinci yaşandı. Adaylık açıklamasına CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer, yönetim kurulu üyeleri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce partili katıldı.

Nazilli’de olduğu kadar İstanbul seçimlerinde de hep birlikte büyük özveri verdiklerini ifade eden Serkan Sevim, “İstanbul seçimlerinde eşim ve iki çocuğumla Sultanbeyli’ye giderek 20 gün gönüllü olarak çalıştım. Parti içi eğitimler yaptık. Halkın acısını ve sevincini paylaştık. Ramazan çadırlarını köy köy ekibimizle her yerde insanlara bizzat servis yaptık, dertlerini dinledik. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Bizler hep birlikte göreve talibiz. Burada sadece bir yönetim kurulu yok. Her partilimizle birlikte görev yapacağız” dedi.

Konuşmasının devamında Ali Deveci’nin adaylık açıklamasında rakiplerinin birlikte çektirdikleri fotoğrafı göstererek eleştiren Serkan Sevim “Biz iktidar olmak için bir araya gelelim derken 20 yıldır hangi menfaatlerle hareket ediyordunuz da bugün iktidarı ve partinizi düşünmeye başladınız. Birbirinize atacak kurşunuz yokken bugün başarılı olmuş bir ilçe yönetiminin karşısında olarak yıllarca emek vermiş binlerce partilinin hakkını nasıl ödeyeceksiniz. Mağdur edebiyatıyla hareket etmeyin. Biz iktidarın CHP’si için yola çıktık. Partililerde sağduyulu davranıp kendisini iktidara taşıyacak yönetimi seçecektir. İşte bugün CHP Nazilli geleceğe tertemiz bir sayfayla başlıyor. Bugün iktidar olmaya söz verdiğimiz bir gün. Yarın başlayacak olan delege seçimlerinde elinizi vicdanınıza koyarak, geleceğinizi düşünerek oy vermenizi istiyorum. Tekrar macera yaşamak istemiyoruz. Kongrelerin tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmasının sonlarına doğru beyaz A4 kağıtlarını hep birlikte aynı anda kaldıran CHP’liler ilginç görüntü oluşturdu. Adaylık açıklaması hatıra fotoğrafı çekimleri ile son buldu.

AYDIN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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