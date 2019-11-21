Polonya Turizm fuarı'nda Kuşadası tanıtımı

Kuşadası Belediyesi, tanıtım çalışmalarına Polonya Uluslararası Turizm Fuarı TT Warsaw 2019 ile başladı. Kuşadası’nın 2020 turizm sezonu öncesinde katıldığı ilk yurt dışı turizm fuarı olan TT Warsaw’da yer alan Kuşadası standı yoğun ilgi gördü.

Fuara katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Polonya’nın çok önemli bir pazar olduğuna dikkat çekerek bu yıl Kuşadası’nı ziyaret edecek Polonyalı turist sayısında ciddi bir artış beklediklerini söyledi.

Kuşadası Belediyesi, ilçenin sahip olduğu doğal, tarihi, kültürel zenginlikler ile konaklama olanaklarının tanıtımını yapmak amacıyla belirlediği fuar takvimi kapsamında ilk olarak Polonya’nın başkenti Varşova’daki Kültür Sarayı’nda 27’nci kez kapılarını açan TT Warsaw’a katıldı. Kuşadası’nı bir destinasyon olarak öne çıkarmak ve bölgenin marka değerini arttırmak amacıyla turizmcilerle işbirliği içerisinde katılım sağlanan TT Warsaw’da yer alan Kuşadası standı fuarın ilk gününde büyük ilgi gördü. Dünyanın dört bir yanından tur operatörlerinin, seyahat acentelerinin ve havayolu şirketlerinin katıldığı fuarda açılan Kuşadası standında görsel ve yazılı materyaller aracılığıyla ilçenin tanıtımı yapılırken uluslararası alanda faaliyet gösteren turizmciler birebir görüşme şansı elde ediyor.

TT Warsaw’a katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turizm kentleri açısından tanıtım faaliyetlerinin ve fuarların önemine dikkat çekerek “Kentimiz Kuşadası, sahip olduğu zenginlikler ile Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Etkin ve koordineli bir çalışma ile bu zenginliklerimizi tüm önemli pazarlarda tanıtabilir ve kentimize gelen ziyaretçi sayısını artırabiliriz. Kuşadası Belediyesi olarak tüm çabamız bu yönde olacak” dedi. Polonyalı turistlerin en çok ziyaret ettiği ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu ifade eden Başkan Ömer Günel, TT Warsaw’da yer alan Kuşadası standının önemli buluşma ve görüşmelere ev sahipliği yaptığını belirtti. Başkan Ömer Günel, bu yıl Kuşadası’na gelecek Polonyalı turist sayısında önemli bir artış beklediklerini söyledi.

AYDIN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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