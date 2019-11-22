Torpido gözünde uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındı

- AYDIN'ın Söke ilçesinde, ihbar üzerine jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde yapılan aramada torpido gözünde 12 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Söke'den Didim yönüne giden otomobilin içinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine hareket geçti. Tuzburgazı Mahallesi yol kavşağında asayiş uygulaması yapan jandarma, Ercan Hikmet U. yönetimindeki 09 L 7765 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, torpido gözünde alüminyum folyoya sarılı 12 gram metamfetamin uyuşturucu madde ve 2 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Sürücü Ercan Hikmet U. ve yanındaki Sinan Ç., uyuşturucunun kendilerine ait olduğu itiraf etti. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.



AYDIN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:24

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