Aydın Ekonomi Kulübü Öğretmenler Günü’nü kutladı

Aydın Ekonomi Kulübü Denetim Kurulu üyesi Yavuz Kaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yavuz mesajında, “Öğretmenlik sevgi, şefkat ve fedakarlık isteyen kutsal bir meslektir. Ülkemizin dört bir yanında büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan öğretmenlerimiz her türlü takdir ve övgüyü fazlasıyla hak etmektedirler. Bu açıdan öğretmenlerimize ne kadar önemli ve ulvi bir görev düştüğünü daha iyi anlıyoruz. Bizler de bu bilinçle hareket ederek değerli öğretmenlerimizin kutsal görevlerini daha rahat yerine getirmelerini sağlamak, sorunsuz ve güzel bir eğitim öğretim ortamı hazırlamak için çalışmaktayız. Sevgili öğretmenler; Türkiye'deki gençler, yöneticiler, sanatkarlar ve zanaatkarlar hepsi sizlerin eseri olacaktır. Sizlere yeni bir nesil yetiştirmek gibi çok önemli bir sorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun bilincinde olacağınıza inanıyor ve bunu sizlerden bekliyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren muasır medeniyetler seviyesine çıkarılması yolunda atılan her adımda ve tarihimizin dönüm noktalarından birisi olan, Ülkemizde 15 Temmuz gecesinde yaşanan darbe girişiminde siz değerli öğretmenlerimizin milli ve manevi değerlerle yetiştirdiği milletimizin her bir ferdi demokrasiye ve Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkmıştır. Kuşkusuz ki bu şanlı direnişte siz kıymetli öğretmenlerimizin katkısı çok büyüktür. Bu vesileyle, cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip, ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma gayreti içerisinde olan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin “Öğretmenler Günü”nü kutluyor selam ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

AYDIN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.