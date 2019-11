AK Partili Yavuz Tarım Şurası’nı değerlendirdi

AK Parti MKYK Üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, 3.Tarım ve Orman Şurası’nı değerlendirerek, Şura’da alınan kararların büyük önem arz ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, başta sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun her kesiminin değerlendirmesinin alınarak tarım ve ormana ilişkin yol haritasının şekillendiği 3'üncü Tarım ve Orman Şurası, son gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sonuç bildirgesiyle sona erdi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen kapanış programına katılan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi Metin Yavuz, üç gün süren şurada alınan kararların Türkiye’nin Tarım ve Ormancılık sektöründe büyük önem arz ettiğini belirtti. Yavuz yaptığı açıklama da, ‘‘Türkiye'nin tarım ve ormancılığını geliştirmek, sıkıntılarına çözüm bulmak için şuraya 50 binin üzerinde görüş iletildi. 21 ayrı çalışma grubunda bitkisel üretimden hayvan sağlığına, desteklemeden gıda güvenliğine, orman hukukundan balıkçılık ürünlerine, tarımda teknolojik dönüşüme kadar çok geniş bir yelpazede kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlendi. Geleceğimizi aydınlatacak en önemli adım olarak gördüğümüz şurada alınan kararların ve yeni yol haritamızın, ülkemiz tarım ve orman sektöründe büyük kazanımları elde etmemizi sağlayacağına inancım tamdır’’ dedi.

5 yılı planlayarak, 25 yılımıza ışık tutacağız

Sektör temsilcileri ve STK'lar olmak üzere toplumun her kesiminin değerlendirmelerinin alındığını, şura için oluşturulan "Görüşünü Bildir" platformuna bugüne kadar binlerce görüş ulaştığını belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ‘‘Ortaya konulan tespit, görüş ve önerilerden hareketle, bitkisel ve hayvansal üretimle su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, gıda üretimi ve güvenliğinin temini, kırsal kalkınma, toprak ve su kaynaklarıyla biyoçeşitliliğin korunması, bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konular ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sonuç bildirgesiyle, tarım, orman ve hayvancılığın rotası çizilmiştir’’ dedi.

Yavuz yaptığı açıklama da, ‘‘Şurada, çiftçilerimizin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi, orman ve mera yönetimi, tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler, siyasetçilerden bürokratlara, sektör temsilcilerinden akademisyenlere kadar farklı kesimlerce ele alındı. Çiftçilerimizin refahı, güvenilir gıda temininin sağlanması, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması, orman ürünlerimizde üretimin arttırılması, tüketicimizin kollanması, tarımsal üretimin arttırılarak sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından gerçekleştirilen şuranın yeni yol haritamızda büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Tarım ve Orman sektörü ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip. Tarımsal GSYH ile Dünya’da ve Avrupa’da lider ülkeler arasındayız. 2002 yılında 98 Milyon ton olan Bitkisel Üretim kapasitemizi 2018 yılı itibariyle 117 Milyon ton’a çıkarmış bulunuyoruz. 2019’un ilk altı ayında yüzde 2,3 oranında büyüme ile bitkisel üretimdeki hacmimizi her geçen gün daha da arttırıyoruz. 2003 2019 döneminde yüzde 2,72 büyüme ile birçok Avrupa ülkesinin önündeyiz. 2018’de 195 ülkeye 1690 tarımsal ürün ihraç ederek, 17.7 Milyar Dolar ihracat seviyesine sahibiz. Çiftçilerimize verdiğimiz destekler konusuna değinmek gerekirse, 2019 yılı içerisinde verilen 16.1 Milyar Lira, 2020 yılı içerisinde verilmesi planlanan 22 Milyar lira ile birlikte 2003’den 2020’ye kadar çiftçilerimize verilen desteklerin toplamının 139.4 Milyar Lira olması planlanmaktadır. İktidarımız boyunca verdiğimiz destekler ile her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Bundan sonra da şüphesiz çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu 60 maddeden oluşan 3. Tarım Şurası sonuç bildirgesi ile ilk beş yılımızı planlayarak, gelecek 25 yılımıza ışık tutacağımıza inanıyor, ülkemiz için, çiftçilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

