ADÜ’lü iki akademisyen dezavantajlı çocuklar için seferber oldu Aslan Çifti, hafta sonlarını şehrin çocuklarına ayırdı

Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışan bir çift, hafta sonlarını ve derslerden arta kalan zamanlarını şehrin çocuklarını ayırdı. MustafaÇiğdem Aslan Çifti otomobilleri için kullandıkları garajı sinemaya çevirdi. Sabit 26 koltuğu bulunan 50 kişilik sinemanın Aydın’daki başta dezavantajlı çocuklar olmak üzere öğrencilere ve ailelerine hizmet vereceği belirtildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Aslan ile ADÜ Aydın MYO Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Psikolog Çiğdem Arslan, çocukların gelişimine olumsuz etkileyen en büyük faktörlerden birinin televizyon ve sinema olduğunu görünce çocuklar ve anne babaları için böyle bir çalışmaya koyulduklarını belirttiler. Bugün masum bir çizgi filmi görünen pek çok çocuk filminde bile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen Türk milletinin gelenek göreneklerine milli ve dini değerlerine aykırı pek çok unsurun yer aldığını belirten Mustafa Aslan, “Maalesef dış güçler yeni nesli dijital oyunlar, televizyon ve sinema filmleri başta olmak üzere dijital varlıklarla ele geçirmeye çalışıyor. Ben sinema ve televizyon alanında öğretim üyeliği yapıyorum, eşim Çiğdem hanım da çocuk psikolojisi üzerinde eğitim veriyor. Bizim de 2 çocuğumuz var. Öncelikle kendi çocuklarımızdan başlayarak Aydın’da ulaşabildiğimiz tüm çocukları televizyon ve sinema yolu ile enjekte edilmek istenen zehirden korumaya çalışacağız” dedi.

“Filmler bile uzman tavsiyesi ile izlenmeli”

Bugün çocuklara yapılan en büyük kötülüklerden birinin çocukların elinde kumanda 56 saat televizyonda istediği kanal ve film ya da programı izleyebiliyor olması olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Aslan, “Maalesef bilinçsizce kendimizi ve çocuklarımızı teslim ettiğimiz ekranlar nedeniyle kimse kendisine uygun yaşı yaşayamaz duruma geldi. Birçok filmde izlerken hissedemediğimiz ancak bilinç altımıza yerleşen pek çok olumsuzluklar var. Bu olumsuzluklarla kendi çapımızda da olsa mücadele edebilmek için ilk olarak çocuklar arabalardan daha değerlidir diyerek garajdan arabaları çıkardık. Bu alanı çocukların hem uygun film izleyebileceği hem de filmlerdeki tehlikelerin öğretilebileceği bir sinema ve eğitim alanı oluşturduk. Artık hafta sonları belirli program dahilinde hem çocukları zararsız filmlerle buluşturmayı hem de ailelerini bazı filmlerdeki zararı anlatmaya çalışacağız” dedi.

AYDIN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:24

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