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Kızılay’ın kan bağışçıları madalyayla onurlandırıldı

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen törende gönüllü kan bağışçılarına madalyaları verildi. Kızılay kan merkezine 10 bağış ve üzerinde kan bağışında bulunan 493 gönüllü bağışçıya bronz, gümüş ve altın madalyaların yanısıra 45 bağışı geçen 6 kişiye de plaketleri teslim edildi.

Kızılay’ın kan bağışçıları madalyayla onurlandırıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen törende gönüllü kan bağışçılarına madalyaları verildi. Kızılay kan merkezine 10 bağış ve üzerinde kan bağışında bulunan 493 gönüllü bağışçıya bronz, gümüş ve altın madalyaların yanısıra 45 bağışı geçen 6 kişiye de plaketleri teslim edildi.
Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından düzenlenen madalya töreninde Nazilli ve çevresinde bulunan ve madalya hak eden bağışçılar madalyalarını teslim aldı. Dünya gönüllü kan bağışçıları günü olarak kutlanan tören kapsamında 10 bağış ve üzerinde olan 450 kişi bronz madalya, 25 bağış ve üzeri olan 35 kişi gümüş madalya, 35 bağış ve üzeri olan 8 kişi altın madalya ile 45 bağış ve üzeri olan 6 kişi de plaket aldı.
Madalya dağıtım törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, Kızılay Derneği Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay, bağışçılar ve bağışçı yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstikal Marşının okunmasının ardından törende konuşan Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol, bağışçılara teşekkür ederek kan bağışının acil değil sürekli olduğunu vurgulayarak yeni bağışçılar kazanılması için destek istedi. Şenol, “Dünya gönüllü kan bağışçıları günü olarak kutlanan bu anlamlı günde ödül töreni düzenledik. Nazilli bölgesinde kan bağışçısı sayımız 2 katına çıktı. Kan, kaynağı insan olan en önemli ilaçlardan biridir. 2 binli yıllara kadar kan ihtiyacı olanlar hastane dışında kan bulmak için büyük mücadele veriyordu. Bugün gelinen noktada ise düzenli ve bilinçli kan bağışçıları sayesinde 2005 yılından buyana güvenli kan bağışları gerçekleşmeye başladı. Yılın bazı aylarında kan bağışlarında büyük sıkıntılar yaşamamıza rağmen kana ihtiyaç duyan hastalarımıza güvenli kan verebilmekteyiz. Bunun yanısıra kök hücre için de bağışçı topluyoruz. Dört yıl öncesine kadar her hastanın kendi parasıyla kök hücre bulmaya çalıştığı Türkiye’de bugün gönüllü kök hücre bağışçısı sayısı 600 binin üzerine çıktı” dedi.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da konuşmasında, “151 yıldır insanlığa yardım eden, hayat kurtaran, hayat veren, can veren Türk Kızılayı’na çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde dayanışma ile devam ederse Türk Milleti birçok meselesini çözecektir” dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri bağışçıların madalya ve plaketlerini tek tek teslim etti.

AYDIN

22 Kasım 2019 Cuma

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