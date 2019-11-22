Aydın’da üniversitelileri sevindirecek ‘iyilik hareketi’ başlıyor “Bana 10 lira verir misin” projesi ile zor durumdaki üniversite öğrencilerine sahip çıkılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydın’da üniversitelileri sevindirecek ‘iyilik hareketi’ başlıyor “Bana 10 lira verir misin” projesi ...

İHA

Üniversite eğitimi ciddi sıkıntılar içerisinde tamamlayıp Aydın'ın önemli işadamlarından biri olan Rıdvan Eşin tarafından üniversite öğrencileri için 'Bana 10 TL verir misin' adlı bir proje başlatıldı. İşadamı Rıdvan Eşin'in sosyal medya hesabından başlattığı bu projeye kısa süre içerisinde yüzlerce kişiden destek gelince projenin pazartesi günü start alacağı belirtildi.

Aydın’da üniversitelileri sevindirecek ‘iyilik hareketi’ başlıyor “Bana 10 lira verir misin” projesi ile zor durumdaki üniversite öğrencilerine sahip çıkılacak

Üniversite eğitimi ciddi sıkıntılar içerisinde tamamlayıp Aydın’ın önemli işadamlarından biri olan Rıdvan Eşin tarafından üniversite öğrencileri için ‘Bana 10 TL verir misin’ adlı bir proje başlatıldı. İşadamı Rıdvan Eşin’in sosyal medya hesabından başlattığı bu projeye kısa süre içerisinde yüzlerce kişiden destek gelince projenin pazartesi günü start alacağı belirtildi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı projenin yoğun destek görmesi üzerine konuyu ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e ilettiğini ve pazartesi günü proje için Rektörlüğün öncülüğünde bir hesap açılacağını belirten Aydınlı İşadamı Rıdvan Eşin, Aydın’da yaşayan 1 milyon 250 bin kişiden sadece 5 bin kişinin bu iyilik hareketine aylık 10 liralık katkı vermesi halinde her ay 150 öğrenciye 400 TL burs verilebileceğini söyledi.
“Işıklı’dan Aytepe’ye yürüyerek gidip gelen öğrenciler var”
Projenin ADÜ Öğrenci İşleri’nde çalışan bir görevlinin zor durumdaki bazı öğrencilerin durumunu anlatması ile ortaya çıktığını belirten Rıdvan Eşin, “Anlatılanları duyunca içim parçalandı. Çok başarılı olmasına rağmen ayda 100 TL dahi geliri olmayan öğrencilerin Işıklı'daki yurttan yürüyerek üniversiteye geldiklerini duyunca kendimi daha da suçlu hissettim. Aldığı bursun yarısını ailesine göndermek zorunda kalan öğrenciler de varmış. Başta kendi adıma olmak üzere bu memlekette yaşayıp durumu iyi olanlar adına çok üzüldüm. Bu sebeple de bu kardeşlerimizin sesini hem size hem kendime duyurmaya karar verdim” diyerek bu kampanyayı başlattığını söyledi.
Aydın ilinde yaşayan 1 milyon 250 bin kişiden sadece 5 bin kişinin öğrenciler için aylık 10 TL vermesi durumunda bir ayda 50 bin TL toplanacağını belirten Rıdvan Eşin, “Biz de bunun üzerine 10 bin koyalım, ayda 60 bin TL yapar. Toplanan bu para ile her öğrenciye ayda 400 TL burs verilse, 150 öğrencinin bir ay boyunca kimseye muhtaç olmadan asgari düzeyde yaşamasına imkan sağlanır. Gelin hep beraber el ele verelim. Aydınımıza misafir olarak gelmiş bu kardeşlerimize sahip çıkalım. Bizler için ayda 10 TL hiç kimseyi rahatsız etmez ama toplamda 150 öğrenci için hayat birden değişir ve onlar için büyük bir fayda sağlanmış olur. Şuan Kasım ayındayız. Haziran ayına kadar 8 ay var ve 8 ayda 10 TL den toplam 80 TL ödemiş olacağız ama 150 kardeşimiz çok mutlu olacak” diyerek kampanyaya herkesten destek beklediğini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı bu fikrin yoğun ilgi ve destek görmesi üzerine konuyu ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e de ilettiğini belirten Aydınlı İşadamı Rıdvan Eşin, “Bu iyiliği herhangi bir siyasi parti, cemaat, şahıs veya kurum adına olmaksızın, sadece hayırsever Aydınlılar tarafından ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimize destek amaçlı yapalım. Ödemeler üniversite bünyesinde toplansın ve burs verilen kardeşlerimizin de ismi burada yayınlansın ki, kimsenin kafasında şüphe kalmasın. Biz birbirini seven iyi ve kötü günde birbirinin yanında olan bir milletiz. Paylaşmayı seven, merhametli, duygusal, her zaman düşenin elinden tutmaya çalışan asırlık bir geleneğin çocuklarıyız. Bana ne demedik, demeyeceğiz. Bu sebeple, Aydın'da ki tüm dostlarımızı bu iyilik rüzgarına katılmaya davet ediyorum” diyerek herkesi bu iyilik hareketine katılmaya davet etti.

AYDIN

22 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kaya’dan emekli öğretmenlere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kaya’dan emekli öğretmenlere ziyaret
Aydın MHP diş hekimlerini unutmadı
YEREL HABERLER Aydın MHP diş hekimlerini unutmadı
Kızılay’ın kan bağışçıları madalyayla onurlandırıldı
YEREL HABERLER Kızılay’ın kan bağışçıları madalyayla onurlandırıldı
Aydın filede THY'ye konuk
YEREL HABERLER Aydın filede THY'ye konuk
DEGÜF Başkanı Kaya: Devecilik kültürünün kimseye zararı yok
YEREL HABERLER DEGÜF Başkanı Kaya: Devecilik kültürünün kimseye ...
ADÜ’lü iki akademisyen dezavantajlı çocuklar için seferber oldu Aslan Çifti, hafta sonlarını şehrin çocuklarına ayırdı
YEREL HABERLER ADÜ’lü iki akademisyen dezavantajlı çocuklar için ...
2 asırlık Aziz Nikolaos ayakta kalmaya çalışıyor
YEREL HABERLER 2 asırlık Aziz Nikolaos ayakta kalmaya çalışıyor
Aydın Ticaret Borsası üyelerine indirimli yabancı dil öğrenme imkanı
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsası üyelerine indirimli yabancı dil ...
Aydın Büyükşehir, THY ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir, THY ile karşılaşacak
Hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, geçim kaynakları oldu
YEREL HABERLER Hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, ...
AK Partili Yavuz Tarım Şurası’nı değerlendirdi
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz Tarım Şurası’nı değerlendirdi
Vali Köşger’in Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Köşger’in Öğretmenler Günü mesajı
Aydın Ekonomi Kulübü Öğretmenler Günü’nü kutladı
YEREL HABERLER Aydın Ekonomi Kulübü Öğretmenler Günü’nü kutladı
Koray Aydın, Nazilli’den memnun ayrıldı
YEREL HABERLER Koray Aydın, Nazilli’den memnun ayrıldı
Didim’de 34 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim’de 34 düzensiz göçmen yakalandı
Torpido gözünde uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Torpido gözünde uyuşturucu çıktı, 2 kişi gözaltına ...
Aydın'da 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu
YEREL HABERLER Aydın'da 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu
Zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu
YEREL HABERLER Zeytinlikte 2 bin 500 yıllık tarihi eser bulundu
Polonya Turizm fuarı'nda Kuşadası tanıtımı
YEREL HABERLER Polonya Turizm fuarı'nda Kuşadası tanıtımı
Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen’le birlikte Çakırbeyli’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Büyükerşen’le birlikte ...
CHP’li Sevim’den ‘beyaz’ gösteri
YEREL HABERLER CHP’li Sevim’den ‘beyaz’ gösteri
Söke polisinden kadına yönelik şiddet bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Söke polisinden kadına yönelik şiddet bilgilendirme ...
AYTO ‘Gündem Ekonomi İncirliova’ dedi
YEREL HABERLER AYTO ‘Gündem Ekonomi İncirliova’ dedi
Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını kaybetmiş Mehmet Bozkurt’un birlikte eğlendiği 4 arkadaşına ulaşan polis, gençlere sahte alkol ve uyuşturucu satan 3 şüpheliyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Ölümü şüpheli bulunan genç sahte alkolden hayatını ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X