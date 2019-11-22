Aydın MHP diş hekimlerini unutmadı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 22 Kasım Türk Diş Hekimleri Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Burak Pehlivan, mesajında; “Ağız ve diş sağlığının korunmasında hekimlerimiz kadar hemşherilerime de görev düşmektedir. Düzenli kontrollerle hemşehrilerimiz ağız ve diş sağlığına önem vererek koruyucu tedbir ve tedavilerden faydalanırsa diş hastalıklarının oluşumu azalacak ve diş sağlığı açısından sağlıklı gençler yetişecektir. Sağlıklı bir yaşam ağız ve diş sağlığıyla başlar.

Sevgi ve ilgi gören dişlerin, sağlıklı beden, muhteşem gülüşlerin mimarı, hemşherilerimin ağız ve diş sağlığının korunmasında, her türlü bakım ve tedavilerini, özverili çalışmalarla sağlayan diş hekimlerimizin Türkiye’de ilk Diş Hekimliği Okulunun açılış tarihi olan 22 Kasım 1908 Türk Diş Hekimleri Gününü en içten duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

AYDIN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.