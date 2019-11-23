Kuşadası'na '9866 metre kare' yeşil alan

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası'na '9866 metre kare' yeşil alan

İHA

Kuşadası Belediyesi, ilçeye yeni park alanları kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. 2 yeni parkın yapımını tamamlayan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2 parkın yapım çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.

Kuşadası'na '9866 metre kare' yeşil alan

Kuşadası Belediyesi, ilçeye yeni park alanları kazandırmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara devam ediyor. 2 yeni parkın yapımını tamamlayan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2 parkın yapım çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.
“Daha Yeşil Bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentleşme ile birlikte artan yeşil alan ihtiyacını gidermek için projelendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Projelendirme çalışmalarını tamamladığı parkların yapımını kısa sürede bitirerek hizmete açan Kuşadası Belediyesi’nin ilçeye yeşil alan kazandırmaya yönelik çalışmaları vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Karaova Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan park ile İkiçeşmelik Mahallesi, Şükrü Küçük Caddesi üzerinde bulunan parkın yapımı tamamlandı. Karaova Mahallesi Karaova Sokak’ta bulunan 1562 metrekarelik alanda yapımı tamamlanan parkta kauçuk zeminli çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yeşil alan ve spor aletleri yer alıyor. İkiçeşmelik Mahallesi Şükrü Küçük Caddesi 613’üncü sokakta bulunan, Kuşadası'nda spora ve futbola yaptığı katkı ile tanınan Kuşadası’nın ilk profesyonel futbolcusu Mehmet Alkışlı’nın isminin verileceği parkın içerisinde ise 5 kuleli ahşap oyun grubu, modüler tırmanma oyun alanı, kauçuk zemin kaplama, 10 adet spor aleti, oturma bankları, çöp kovaları, çim alan, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yürüyüş yolları ve kedi evi yer alıyor. 3702 metre kare alan üzerine inşa edilen parkın içerisinde ayrıca zeytin ve dut ağaçları yer alıyor.
2 yeni parkın yapımını tamamlayan Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri iki parkın yapımına ise hız kesmeden devam ediyor. Karaova Mahallesi Kara Sokak’ta bulunan parkın yapım çalışmalarında son aşamaya gelen Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Türkmen Mahallesi KuşadasıSelçuk karayolu üzerinde bulunan parkın ise düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.
Karaova Mahallesi Kara Sokak’ta bulunan 3572 metre kare alan üzerine inşa edilen parkın içerisinde kauçuk zeminli çocuk oyun grubu, oturma grupları, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, yeşil alan ve spor aletleri yer alacak. Bir seyir alanı olarak dizayn edilen Dr. Ali Alkış’ın ismini taşıyacak olan Türkmen Mahallesi KuşadasıSelçuk karayolu üzerindeki parkın içinde ise otomatik sulama sistemi, kaya bahçesi, oturma grupları ve aydınlatma sistemi yer alacak. 1030 metre kare alan üzerine inşa edilen parkın peyzaj çalışmaları tamamlanarak son rötuşleri yapılıyor.
Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni park yapım, onarım ve rutin ot biçme gibi işlerinin yanı sıra kentin farklı noktalarına sokak kedileri için kedi evi yerleştirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak kentin farklı 100 noktasına kedi evi yerleştirdi. Günlük bakımı ve mama takviyesi Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından karşılanacak olan kedi evi projesi hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

AYDIN

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:00
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Yavuz’dan '24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı’
YEREL HABERLER Milletvekili Yavuz’dan '24 Kasım Öğretmenler Günü ...
Tarihin üç sessiz tanığı koruma altına alındı Aydın’daki 1754, 1021 ve 835 yaşındaki ağaçlar “Anıt Ağaç” olarak kabul edildi
YEREL HABERLER Tarihin üç sessiz tanığı koruma altına ...
Aydın Eğitim Bir Sen Başkanı Taşpınar; “Öğretmenlik mesleği daha fazla örselenmesin, şiddete çözüm ötelenmesin”
YEREL HABERLER Aydın Eğitim Bir Sen Başkanı Taşpınar; “Öğretmenlik ...
Turizm Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim verilecek
YEREL HABERLER Turizm Müdürlüğü personeline hizmet içi eğitim ...
Kuşadası Körfezi yeni türlere ev sahipliği yapmaya başladı
YEREL HABERLER Kuşadası Körfezi yeni türlere ev sahipliği yapmaya ...
Aydın MHP öğretmenleri unutmadı
YEREL HABERLER Aydın MHP öğretmenleri unutmadı
Nazilli’de 'Sanayi 4.0 ve Yakın Gelecek' Konferansı
YEREL HABERLER Nazilli’de 'Sanayi 4.0 ve Yakın Gelecek' Konferansı
Nazilli Belediyesi araç parkurunu modernleştiriyor
YEREL HABERLER Nazilli Belediyesi araç parkurunu modernleştiriyor
Belçika Kral Günü Kuşadası’nda kutlandı
YEREL HABERLER Belçika Kral Günü Kuşadası’nda kutlandı
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ‘twitter paylaşımı’ açıklaması “Adliye çalışanlarını töhmet altında bırakan paylaşımla ilgili soruşturma başlatılmıştır”
YEREL HABERLER Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ‘twitter ...
Öğretmen adaylarından Aydın’ın ilk şehit öğretmenine ziyaret
YEREL HABERLER Öğretmen adaylarından Aydın’ın ilk şehit öğretmenine ...
Didim'de çok sayıda suçtan aranan zanlı 16 yıl cezaya çarptırıldı
YEREL HABERLER Didim'de çok sayıda suçtan aranan zanlı 16 yıl cezaya ...
Didim’de 6 ayrı suçtan mahkemeye çıkarılan zanlı 22 yıl hapis cezası aldı
YEREL HABERLER Didim’de 6 ayrı suçtan mahkemeye çıkarılan zanlı 22 ...
Sökeli balık adamlar milli takım aday kadrosunda
YEREL HABERLER Sökeli balık adamlar milli takım aday kadrosunda
Kaymakam Şahin’den Ayten Nine’ye ziyaret Sıcak yuvaya kavuşan Ayten Nine Kaymakam’a teşekkür etti
YEREL HABERLER Kaymakam Şahin’den Ayten Nine’ye ziyaret Sıcak yuvaya ...
Aydın ovasında üretimin lokomotifi kadınlar Tarımın her alanında yer alan kadınlar, çalışmaktan değil düşük ücretten dertli
YEREL HABERLER Aydın ovasında üretimin lokomotifi kadınlar Tarımın ...
Başkan Kaplan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kaplan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Başkan Kaya’dan emekli öğretmenlere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Kaya’dan emekli öğretmenlere ziyaret
Aydın MHP diş hekimlerini unutmadı
YEREL HABERLER Aydın MHP diş hekimlerini unutmadı
Aydın’da üniversitelileri sevindirecek ‘iyilik hareketi’ başlıyor “Bana 10 lira verir misin” projesi ile zor durumdaki üniversite öğrencilerine sahip çıkılacak
YEREL HABERLER Aydın’da üniversitelileri sevindirecek ‘iyilik ...
Kızılay’ın kan bağışçıları madalyayla onurlandırıldı
YEREL HABERLER Kızılay’ın kan bağışçıları madalyayla onurlandırıldı
Aydın filede THY'ye konuk
YEREL HABERLER Aydın filede THY'ye konuk
DEGÜF Başkanı Kaya: Devecilik kültürünün kimseye zararı yok
YEREL HABERLER DEGÜF Başkanı Kaya: Devecilik kültürünün kimseye ...
ADÜ’lü iki akademisyen dezavantajlı çocuklar için seferber oldu Aslan Çifti, hafta sonlarını şehrin çocuklarına ayırdı
YEREL HABERLER ADÜ’lü iki akademisyen dezavantajlı çocuklar için ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X