Milletvekili Yavuz’dan '24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı’

AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz ’24 Kasım Öğretmenler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Toplumumuzda öğretmenlik mesleğinin çok seçkin ve özel bir önemi bulunduğunu kaydeden Milletvekili Yavuz, mesajında şu ifadeleri kullandı; “Bu öneme paralel olarak öğretmenlerimize hak ettikleri önemin ve değerin verilmesi gerekmektedir. Türk toplumunda, öğretmen hakkı, anababa hakkıyla bir tutulmuş ve kutsal sayılmıştır. Çünkü öğrencilerini geleceğe hazırlayan öğretmen, öğrencilerinin gözünde ana ve baba kadar değerlidir, kutsaldır.Geleceğimizin bizatihi kendisi olan çocuklarımızı en iyi şekilde ve çağdaş donanımlarla bezerken, en zor koşullarda dahi, ülkesine ve milletine olan bağlılık ve hizmet anlayışından kopmadan, erdemli, hoşgörü sahibi, demokratik, laik ve insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler olarak hayata hazırlamayı gerektirmektedir. Tabi ki, her nimetin bir külfeti vardır. Kaidesince bu durum öğretmenlerimize, çok özel ve büyük bir sorumluluk da yüklemektedir. Kıymetli öğretmenlerimizin, geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleceğimizin mimarı olacak öğrencilerimizi yetiştirmeye devam edeceklerine olan inancımla; başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimizi ve bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü’nü, içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum.”

AYDIN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:00

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.