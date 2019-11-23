Vestel Venüs Sultanlar Ligi; THY:3-Aydın Büyükşehir Belediyespor:0

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Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10.hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, THY’na 30 mağlup oldu.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde geçtiğimiz hafta PTT karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 10.hafta karşılaşmasında Burhan Felek Spor Salonu’nda karşılaştığı THY’ye 30 mağlup oldu. İlk sette rakibi ile başa baş bir mücadele sergileyen Aydın’ın Sultanları ikinci ve üçüncü setlerde varlık gösteremezken, 2523, 2514 ve 2517’lik setlerle rakibine 30 mağlup olmaktan kurtulamadı.

AYDIN 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:25

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