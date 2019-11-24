Kuşadası’nda virajı alamayan motorsiklet sürücüsü tabelaya çarptı; 1 ölü

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kuştur mevkinde virajı alamayan motorsiket sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Kuştur mevkinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; Ege Tozduman (23) yönetimdeki motorsiklet Kuştur mevkinde seyir halindeyken virajı alamayarak yol kenarındaki tabelalara çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Ege Tozduman yaklaşık 20 metre sürüklenerek düştü. vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ege Tozduman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

AYDIN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:26

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