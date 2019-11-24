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Çiftçi Akademisi tarım sohbetleri Çine’de devam etti

İHA

Türkiye'de tarımın gelişimine katkı sağlamak için yürütülen Çiftçi Akademisi projesi kapsamında gerçekleştirilen tarım sohbetleri Aydın'ın Çine ilçesinde devam etti.

Çiftçi Akademisi tarım sohbetleri Çine’de devam etti

Türkiye’de tarımın gelişimine katkı sağlamak için yürütülen Çiftçi Akademisi projesi kapsamında gerçekleştirilen tarım sohbetleri Aydın’ın Çine ilçesinde devam etti.
Bu amaçla Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen tarım sohbetlerinin sonuncusu Çine Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, tarımda yenilikçi teknolojiler ve finansal okuryazarlık konuları ele alındı.
VakıfBank, bankacılık hizmetlerinin yanı sıra Türkiye’de tarım sektörünün gelişimine de katkı sağlıyor. Bu amaçla 2014 yılında organizasyon yapısını güncelleyerek tarım bankacılığı faaliyetlerine devam eden VakıfBank, Çiftçi Akademisi’yle de Türkiye’nin dört bir yanında tarım sohbetleri düzenliyor.
Bilgi ve tecrübe paylaşımını esas alan proje kapsamında son buluşma Çine Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Çine Ziraat Odası Başkanı Osman Eşiyok, Çine Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Uyar, VakıfBank Çine Şube Müdürü Ahmet Pençe, VakıfBank İncirliova Şube Müdürü Berkant Eren ve 250’ye yakın üretici katıldı. VakıfBank Tarım Sohbeti kapsamındaki toplantıda ayrıca,Frankfurt School tarım uzmanları tarafından “Tarımda Yenilikçi Teknolojiler” ve “Finansal Okuryazarlık” konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Çiftçinin yanındaki güç olmaya devam ediyor
Bitkisel üretimden sütbesi hayvancılığına, kanatlı hayvancılıktan arıcılığa ve su ürünleri yetiştiriciliğine kadar birçok alanda tarıma destek olan VakıfBank, geliştirdiği inovatif ürünlerle çiftçilerin her türlü ihtiyacını karşılıyor. VakıfBank, tarım bankacılığı kapsamında 7 yıla kadar vadeli ve hasatta ödemeli yatırım kredileri, kısa vadeli ihtiyaçlara yönelik işletme kredileri, 6 aya kadar faizsiz dönemli ve hasatta ödemeli TarımKart, VakıfBank Mobil’den ücretsiz havale, EFT ve daha birçok avantajlı bankacılık hizmeti sunuyor.

VakıfBank Çiftçi Akademisi Hakkında
VakıfBank, tarımı ve kırsal kalkınmayı geliştirmek amacıyla 2017 yılında Fransız Kalkınma Ajansı’ndan temin ettiği 80 milyon avroluk uzun vadeli kaynak ile çiftçilere uygun faizli finansman imkânı sunarak tarımsal üretime destek sunuyor. VakıfBank ayrıca Frankfurt School’un uzmanları ile birlikte geliştirdiği “Çiftçi Akademisi” eğitim programı ile bu desteğini pekiştiriyor.

AYDIN

24 Kasım 2019 Pazar

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