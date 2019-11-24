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Didim polisinden uyuşturucu tacirlerine şok baskın

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu satıcıların göz açtırmadı. Son olayda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheliye işlem yapıldı.

Didim polisinden uyuşturucu tacirlerine şok baskın

Aydın'ın Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu satıcıların göz açtırmadı. Son olayda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 şüpheliye işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalara istinaden hedef adreste yapılan aramada; toplam 4.089 gram preslenmiş vaziyette Skunk maddesi, 897 adet yeşil sarı renklerde prada ibareli ectacy maddesi, 1.79 gram metamfetamin maddesi ile 1 Adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak K.K., M.S.Ö. ve E.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınarak uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapıldı.

AYDIN

24 Kasım 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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