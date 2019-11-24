Aydın’da çok kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

– Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümünde beklenen çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte fırtınanın Aydın’da da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi’nde Pazartesi günü sabahın erken saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Salı günü sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Manisa il genelinde kuvvetli, İzmir güneybatı ilçeleri ile Aydın’ın kıyı ilçeleri olan Kuşadası, Didim ve Söke çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, fırtına, yerel dolu yağışı ile kıyı kesimlerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



Fırtına bekleniyor

İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir’de yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın iç kesimlerde 6080 km/sa, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına 80100 km/sa şeklinde esmesi bekleniyor. Meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

AYDIN 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

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