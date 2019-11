Emektar ve görevi başındaki öğretmenler bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile öğretmenler ile bir araya geldi.

Menderes Park’ta gerçekleşen etkinlikte, Efeler Belediyesi öğretmenler için kahvaltı organizasyonu düzenledi. Kahvaltıya öğretmenlerin yan sıra eğitime katkı saylayan sivil toplum örgütlerinin de yöneticileri katıldı. Başkan Atay’a Eşi Öğretmen Güneş Atay eşlik etti.

Eğitimde fırsat eşitliğini her zaman vurgulayan ve bunun için yakın zamanda Sosyal Eğitim Merkezi Efesem’i kurup, şifre ile online eğitim sağlayan Efeders projesini hayata geçiren Başkan Atay, Efeler’deki eğitim seviyesini ciddi oranda değiştirmeyi hedefliyor.



Türkiye’deki eğitim sisteminin sorunlarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Atay, “Her yıl çocuklarımızın gelecek yıl nasıl bir eğitim sisteminde eğitim görecekler gibi sorunumuz var. Sonraki yıl üniversite giriş, lise giriş sınavında nasıl bir sorunla karşılaşacaklarını çocuklarda velilerde bilmiyor. Bilgili çocuklara ve gelecek nesillere ihtiyacımız var. Bu nesilleri yetiştirmekte öğretmenlerimize düşüyor.” dedi.



“Eğitim sisteminde üzerime düşeni yapmaya hazırım”

Öğretmenler için ellerden gelen her şeyi yerel yönetim olarak yapmaya hazır olduklarını ifade eden Atay, “Siz öğretmenlerimize çok yük yüklediğimizi biliyoruz. Ücretlerinizin çok az olduğunu biliyorum. 3600 göstergenizi alamadığınızı biliyorum. Sorunlarımız çok ama buna rağmen bütün yük sizin omuzlarınızda. Sizin her zaman doğruları öğretmen zorunluluğu olduğunuzu, bütün yükün omuzlarınızda olduğunu, bu ülkenin geleceğinin de sizler olduğunuzun bilincindeyiz. Sizler için her şeyi yapmaya hazırız. Yerel yönetimler olarak görevimiz de bu eğitim sisteminde üzerime düşeni yapmaya hazırım” diye konuştu.

Kahvaltının ardından Başkan Atay, öğretmenlere çiçek takdiminde bulunarak teşekkür etti. Ardından Atay öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

