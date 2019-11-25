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Akbük'te gün batımı güzelliği

DHA

AYDIN'da, gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı.

AYDIN'da, gün batımı manzarası görenleri hayran bıraktı.
Didim'in turistik mahallesi Akbük'te, gün batımı, sahilde yürüyüş yapanlara görsel şölen yaşattı. Güneşin batışıyla deniz üzerinde oluşan görüntü, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere vatandaşlar tarafından cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülendi.

AYDIN

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:19
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