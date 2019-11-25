Didim'de 47 kaçak göçmen yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında yapılan operasyonlarda toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim ilçesi açıklarında 1 fiber tekne ve lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik Botu, bölgeye intikal etti. Tespit edilen hareketli lastik bot ve fiber tekne durdurularak içerisindeki 20 Suriye, 17 Afganistan, 7 Filistin, 2 İran ve 1 Mısır uyruklu yakalandı.

Olayda yakalanan 47 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYDIN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

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