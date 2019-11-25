AK Partili Yavuz; “Kadınlar bir toplumun en temel yapı taşıdır”

– AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında; “Kadınlar bir toplumun en temel yapı taşları arasında olduğundan, o toplumda kadına ne şekilde davranıldığını, kadının sahip olduğu haklar, kadına verilen değer, kadına şiddete maruz kalması durumunda uygulanacak yaptırımlar ve kadının nasıl korunduğu o toplumun gelişmişlik seviyesinin çözümüne önem kazandıracaktır. Ulusların uygarlık düzeni öğrenilmesi için toplumdaki kadının durumuna bakılması gerekir.

Birleşmiş Milletler kadına karşı, her türlü ayrımcılığın önlenmesi, sözleşmesinde devletlerin politik, sosyal, ekonomik ve kültürel sahalar başta olmak üzere bütün alanlarda kadınla erkeklerle, insan hakları ve temel özgürlüklerinde eşit olarak yararlanmalarında ve bu hakların, garanti etmelerini, ilaveten kadınların tam gelişmesini ve ilerlemesini sağlamak için bütün uygun önlemleri almaları gerektiğini hükme bağlamıştır.

25 Kasım insanlık için önemli bir gündür. Dünya üzerinde kadın ve erkeğin birbirlerinin desteklerine ihtiyacı vardır. Birbirimize düşman gibi bakmaktan vazgeçip, kadın ya da erkek olmaktan vazgeçip, insan olalım. Desteklesin erkekler kadınları, tıpkı kadınların birçok kez desteklediği gibi. Bu cehaleti yok ederek insanlık tarihine geçecek gün olsun.

Hz. Muhammed, insanlık aleminin olmazsa olmazı konumunda olan kadına gereken değeri ve önemi vermiş, kadını onurlu bir kul, salih bir insan, kendisi ile cennetin kazanıldığı bir anne, güven ve huzura verildiği bir eş, adalet ile davranılması gereken bir evlat olarak görmüştür. Bugün vesilesi ile ‘Cennet anaların ayağı altındadır’ hadisindeki nezaket ve sevgi timsali, tüm kadınlara saygı ve selamlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

AYDIN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

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