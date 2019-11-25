Gökbel Barajı yılsonunda su tutmaya başlayacak

Aydın’ın Çine ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımında sona gelinen Gökbel Barajı bu yılsonunda tamamlanarak su tutmaya başlayacak.

Toplam 13 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacak olan Gökbel Barajı’nın tamamlanması ile Çine Adnan Menderes Barajı'yla birlikte Çine Ovasında 69 bin 800 dekar, Koçarlı Bağarasında 146 bin 040 dekar olmak üzere toplamda 215 bin 840 dekar arazinin sulanmasının sağlanacak.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gökbel Barajı inşaatında çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını ifade ederek, “DSİ Aydın’a yaptığı yatırımlarla Aydın ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Aydın ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Gökbel Barajının toplam gövde dolgu hacmi 550 bin metreküp olup temelden yüksekliği 62,5 metre’dir. Dolusavak radyal kapak monte işlemleri ile zeytinlik ulaşım yolunun da tamamlanmasıyla birlikte 2019 yılı sonunda barajın tamamlanması hedeflenmektedir. Gökbel Barajı inşaatında fiziki olarak yüzde 95 gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılı sonunda Baraja ait tüm imalatların tamamlanarak su tutulması hedeflenmektedir. Çine Projesinin tamamlanmasıyla, ülke ekonomisine yıllık 323 milyon 760 bin TL gelir artışı ve 7 bin 195 kişilik istihdam artışı sağlayacak olan proje büyüyen Türkiye ekonomisinin bir parçası olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

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