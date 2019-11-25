İklim değişikliği eğitimi Aydın’da yapılacak

Avrupa Birliği Türkiye mali işbirliği çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında Aydın’da iklim değişikliği eğitimi düzenleniyor. Aydın’daki 3 gün sürecek eğitime ilgililerin yanı sıra çevre il ve ilçelerin belediyeleri de katılacak.

Türkiye’de iklim değişikliği ile yerel ölçekte mücadelenin hız kazanması, farkındalığın arttırılması, kapasite geliştirilmesi ve kentlerin iklime karşı dirençli olmasının sağlanması amaçlanan etkinlikle ilgili bilgi veren Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Didem Evci Kiraz, “Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Türkiye’de 20 ilde ve komşu illerinde gerçekleştirilen eğitimlerden biri de 26, 27, 28 Kasım 2019 tarihlerinde Aydın’da düzenleniyor. Bu eğitimlerde Aydın’da ilgili yerel ve bölgesel kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kalkınma ajansları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları yer alacak. Aydın ilinin yanı sıra, eğitimlere Denizli, Muğla, Manisa, Isparta illerinden de katılım sağlanıyor” dedi.

Evci, üç gün sürecek etkinlikte katılımcıların “Türkiye'nin İklim Politikası, Uluslararası Boyutta İklim Değişkliği Mücadele Unsurları, Yasal ve Kurumsal Yapı, İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri” gibi çeşitli konularda bilgilendirileceği belirtildi.

AYDIN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

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