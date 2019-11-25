Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün öykü yarışmasında Ege Bölgesi başarısı

Eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" adlı öykü yarışmasında, ilk üçe giren eserlerden biri Söke’den çıktı.

Öykü yarışması Adalet Bakanlığı ve Milli Eğiti Bakanlığı arasında yapılan protokolle düzenlenirken, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.

"Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında Türkiye genelinden katılımcı eserler arasında Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden katılan Metin Tavşan “Sihirli Değnek” adlı öyküsüyle Ege Bölgesinde en iyi üç eserden biri olarak ödül almaya hak kazandı.

Eser sahibi Metin Tavşan’a ödülü Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle verildi. Törene Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Söke Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli katıldı.

Söke Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk; “Eski hükümlülerin hayata adapte olmaları, zorluklar ve ön yargıları aşmaları, nasıl başarıyı yakaladıklarını göstermeleri açısından bu tür etkinlikler çok önemli. Gerçekleşen yarışmada başarı kazanan Metin Tavşan’ı kutluyorum” dedi.

Bölgelerinde ilk üçe giren eserlere verilmesi kararı alınan yarım altın ile teşekkür belgesi Metin Tavşan’a takdim edildi.

AYDIN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

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