Aydınlı muhtar hayatını kaybetti

Aydın’ın Yenipazar ilçesi Donduran Mahalle Muhtarı Ali Kara, 69 yaşında hayatını kaybetti.
Yenipazar ilçesine bağlı Donduran Mahallesi Muhtarı Ali Kara, bir süredir tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kaya’nın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Kaya’nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Donduran Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
AYDIN
25 Kasım 2019 Pazartesi
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