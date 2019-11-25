ADÜ öğretim elemanlarından sözel bildiri ödülü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı öğretim elemanları, 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi’nden ödülle döndü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları Arş.Gör. Rüveyda Yüksel, Prof.Dr.Hülya Arslantaş, Dr.Öğr. Üyesi Mehtap Kızılkaya, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Seher İnalkaç ve Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.İ. Ferhan Dereboy’un çalışması, 2224 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenen 3. Ruhsal İyileştirim Kongresi’nden ödülle döndü.

Kocaeli’nde düzenlenen kongrede, öğretim elemanları, “Ruh Sağlığı İyileşme Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”ile Türkiye Ruh Sağlığı ve Tedavi Vakfı Prof. Dr.Ekrem Pakdemirli Bilim Teşvik Ödülü kapsamında sözel bildiri ikincilik ödülü kazandılar.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

AYDIN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.