Aydınlı kadınlar yağmur altında kadına şiddete karşı yürüdü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar yağmur altında kadına şiddete hayır dedi.

Aydın Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi. Aydın Valiliği önünden başlayan yürüyüş Atatürk Kent Meydanında son buldu. Yürüyüş sonunda kadına karşı şiddeti anlatan pandomim gösterisi sunuldu. Türkiye’de şiddet nedeni ile hayatını kaybetmiş kadınların isimlerinin yazılı olduğu kurdeleler meydandaki ağaca asıldı.

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcısı Nurdan Kamal, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Kadına şiddet ancak bir acizlik göstergesi ve utanç kaynağıdır. İl Müdürlüğü olarak gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya ve kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün itibariyle 850 kadına yönelik şiddet davasında kadınların lehine davalara müdahiliz. Bu konuda toleransımızın olmadığını tavrımızın gayet net ve kadına şiddete karşı çizgimizin kalın, siyah ve keskin olduğunu vurgulayarak, değerli kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.

AYDIN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

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