Kuşadası “Kadına yönelik şiddete hayır” dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuşadası “Kadına yönelik şiddete hayır” dedi

İHA

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Kuşadası'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde düzenlenen etkinliklere ilçede bulunan birçok sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

Kuşadası “Kadına yönelik şiddete hayır” dedi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Kuşadası’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde düzenlenen etkinliklere ilçede bulunan birçok sivil toplum kuruluşu da destek verdi.
Kuşadası’nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen etkinler kapsamında ilk olarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda “Sessiz Çığlık” resim çalışması yapıldı. Kadınların şiddetsiz bir yaşamı resmettikleri çalışmanın sonunda ortaya çıkan çizimler Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde sergilendi. İbramaki Sanat Galerisi’nde sergi açılışının ardından müzik ve şiir dinletisi ile “Kızarmış Yeşil Domatesler” isimli filmin gösterimi yapıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca Kaya Şavkay Meydanı’nda Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından hazırlanan kadına yönelik şiddet konulu tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro gösterimine STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Engin Doyran katıldı. Tiyatro gösteriminin ardından etkinliğe katılan tüm kadınlar “Biz kadınlar yaşamak istiyoruz özgür ve korkusuz” şeklinde slogan atarak kadınlara yönelik uygulanan şiddeti protesto etti.

Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen “Yaşamak İstiyoruz Özgür ve Korkusuz” başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde düzenlenen panele Karikatürist Meral Onat, Hakim Gülay Berkay ve Yazar Pelin Buzluk konuşmacı olarak katıldı.
“Yaşamak İstiyoruz Özgür ve Korkusuz” başlıklı panelin ilk konuşmacısı Hakim Gülay Berkay, şiddete gerçekten maruz kalan kadınların genelde sessiz kaldığını “Cinsiyete dayalı ayrımcılığın önüne geçmek için imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin hükümleri ne yazık ki ülkemizde tam anlamıyla uygulanmıyor. Kanun ve yasalarımızda sadece kadınların korunmasına yönelik bir madde yok. Önümüze şiddete dayalı birçok dava geliyor fakat gerçekten şiddet gören kadınlar seslerini çıkartamıyor” dedi.
Gülay Berkay’ın ardından konuşan Karikatürist Meral Onat, toplumların çağdaşlaşması ile şiddetin son bulacağını belirterek “Bir toplumda her şey insanların vicdanına bırakılıyorsa o toplumda düzen yoktur. Şiddetin son bulması için cinsiyet eşitsizliğini bitirmek gerekir. Kadınıyla, erkeğiyle bilinçli bir toplumda şiddet yok denecek kadar azdır” dedi.
Yazar Pelin Buzluk ise ataerkil toplumlarda kadının ön planda olmadığını belirterek “25 Kasım kadın mücadelesinin büyüdüğü gündür. Şiddete uğrayan herkes kadının mücadele ortağıdır. Çocuklar ve eşcinseller de en az kadınlar kadar şiddete maruz kalıyor. Bunun suçlusu ataerkil toplumu benimseyen erkekler ve kadınlardır. Sosyal devlet anlayışı ve çağdaşlaşma bu sorunu çözecektir” dedi.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle ayrıca Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bir seminer düzenlendi. Seminere katılan kadınlara Kuşadası Belediyesi’nde görevli Uzman Psikologlar Fatma Yıkılmaz ve Candan Atak tarafından kadınların maruz kaldıklar fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddetle nasıl mücadele edecekleri konusunda bilgi verildi.

AYDIN

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:52
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yasaklı köpeklere el konulup sahiplerine 15 bin 604 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Yasaklı köpeklere el konulup sahiplerine 15 bin 604 ...
CHP'li Müjgan Dalgıç; “Şiddete Karşı Susmayacağız”
YEREL HABERLER CHP'li Müjgan Dalgıç; “Şiddete Karşı Susmayacağız”
Vali Köşger’in oğlu dünya evine girdi
YEREL HABERLER Vali Köşger’in oğlu dünya evine girdi
Başkan Özcan kadına şiddete dur dedi
YEREL HABERLER Başkan Özcan kadına şiddete dur dedi
Aydınlı kadınlar yağmur altında kadına şiddete karşı yürüdü
YEREL HABERLER Aydınlı kadınlar yağmur altında kadına şiddete karşı ...
Kadına şiddeti tiyatro ile canlandırdılar
YEREL HABERLER Kadına şiddeti tiyatro ile canlandırdılar
Didim Belediyesi'nden öğretmenlere özel konser
YEREL HABERLER Didim Belediyesi'nden öğretmenlere özel konser
ADÜ öğretim elemanlarından sözel bildiri ödülü
YEREL HABERLER ADÜ öğretim elemanlarından sözel bildiri ödülü
Sökeli kadınlar 25 Kasım’da şiddete karşı sokağa indi
YEREL HABERLER Sökeli kadınlar 25 Kasım’da şiddete karşı sokağa indi
Sokaktaki oyunda kefenle cinayete kurban giden kadınları anlattılar
YEREL HABERLER Sokaktaki oyunda kefenle cinayete kurban giden ...
Başkan Çerçioğlu'ndan kadın milletvekillerine çağrı; “Kadına yönelik şiddette görev parlamentonundur”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu'ndan kadın milletvekillerine çağrı; ...
Habibe Gürer; “Son 11 yılda bir stadyum dolusu kadın öldürüldü”
YEREL HABERLER Habibe Gürer; “Son 11 yılda bir stadyum dolusu kadın ...
Germencik’de develer 'güvenlik' için güreşti Germencik’de 9. Geleneksel Turanlar Deve Güreşleri Festivali’ düzenlendi
YEREL HABERLER Germencik’de develer 'güvenlik' için ...
Başkan Kaplan; “Kadınlara şiddet uygulanması insan hakkı ihlalidir”
YEREL HABERLER Başkan Kaplan; “Kadınlara şiddet uygulanması insan ...
Böyle sabotaj görülmedi Arıların yörüngesini şaşırtıp, on binlerce liralık zarar verdiler
YEREL HABERLER Böyle sabotaj görülmedi Arıların yörüngesini ...
Başkan Çerçioğlu’nun Kadına Şiddet Mücadele Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu’nun Kadına Şiddet Mücadele Günü ...
Pazaryerinde yaşlı ve engelliye zabıta yardımı
YEREL HABERLER Pazaryerinde yaşlı ve engelliye zabıta yardımı
Aydınlı muhtar hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydınlı muhtar hayatını kaybetti
Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün öykü yarışmasında Ege Bölgesi başarısı
YEREL HABERLER Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün öykü ...
Çocuk parkındaki salıncağa kendini astı
YEREL HABERLER Çocuk parkındaki salıncağa kendini astı
MHP’li OsmanTosun hayatını kaybetti
YEREL HABERLER MHP’li OsmanTosun hayatını kaybetti
Aydın MHP; “Kadına şiddet karanlık yarınların bu günüdür”
YEREL HABERLER Aydın MHP; “Kadına şiddet karanlık yarınların bu ...
Didim ve Kuşadası'nda 93 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim ve Kuşadası'nda 93 kaçak göçmen yakalandı
İklim değişikliği eğitimi Aydın’da yapılacak
YEREL HABERLER İklim değişikliği eğitimi Aydın’da yapılacak
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X