Kuşadası “Kadına yönelik şiddete hayır” dedi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle Kuşadası’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde düzenlenen etkinliklere ilçede bulunan birçok sivil toplum kuruluşu da destek verdi.

Kuşadası’nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen etkinler kapsamında ilk olarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda “Sessiz Çığlık” resim çalışması yapıldı. Kadınların şiddetsiz bir yaşamı resmettikleri çalışmanın sonunda ortaya çıkan çizimler Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde sergilendi. İbramaki Sanat Galerisi’nde sergi açılışının ardından müzik ve şiir dinletisi ile “Kızarmış Yeşil Domatesler” isimli filmin gösterimi yapıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca Kaya Şavkay Meydanı’nda Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri tarafından hazırlanan kadına yönelik şiddet konulu tiyatro oyunu sergilendi. Tiyatro gösterimine STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Engin Doyran katıldı. Tiyatro gösteriminin ardından etkinliğe katılan tüm kadınlar “Biz kadınlar yaşamak istiyoruz özgür ve korkusuz” şeklinde slogan atarak kadınlara yönelik uygulanan şiddeti protesto etti.



Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen “Yaşamak İstiyoruz Özgür ve Korkusuz” başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğinde düzenlenen panele Karikatürist Meral Onat, Hakim Gülay Berkay ve Yazar Pelin Buzluk konuşmacı olarak katıldı.

“Yaşamak İstiyoruz Özgür ve Korkusuz” başlıklı panelin ilk konuşmacısı Hakim Gülay Berkay, şiddete gerçekten maruz kalan kadınların genelde sessiz kaldığını “Cinsiyete dayalı ayrımcılığın önüne geçmek için imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin hükümleri ne yazık ki ülkemizde tam anlamıyla uygulanmıyor. Kanun ve yasalarımızda sadece kadınların korunmasına yönelik bir madde yok. Önümüze şiddete dayalı birçok dava geliyor fakat gerçekten şiddet gören kadınlar seslerini çıkartamıyor” dedi.

Gülay Berkay’ın ardından konuşan Karikatürist Meral Onat, toplumların çağdaşlaşması ile şiddetin son bulacağını belirterek “Bir toplumda her şey insanların vicdanına bırakılıyorsa o toplumda düzen yoktur. Şiddetin son bulması için cinsiyet eşitsizliğini bitirmek gerekir. Kadınıyla, erkeğiyle bilinçli bir toplumda şiddet yok denecek kadar azdır” dedi.

Yazar Pelin Buzluk ise ataerkil toplumlarda kadının ön planda olmadığını belirterek “25 Kasım kadın mücadelesinin büyüdüğü gündür. Şiddete uğrayan herkes kadının mücadele ortağıdır. Çocuklar ve eşcinseller de en az kadınlar kadar şiddete maruz kalıyor. Bunun suçlusu ataerkil toplumu benimseyen erkekler ve kadınlardır. Sosyal devlet anlayışı ve çağdaşlaşma bu sorunu çözecektir” dedi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle ayrıca Kuşadası Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bir seminer düzenlendi. Seminere katılan kadınlara Kuşadası Belediyesi’nde görevli Uzman Psikologlar Fatma Yıkılmaz ve Candan Atak tarafından kadınların maruz kaldıklar fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddetle nasıl mücadele edecekleri konusunda bilgi verildi.

AYDIN 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:27

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