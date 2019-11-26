Aydın’ın Karacasu ilçesinde engelli vatandaş Erol Şavk, İŞKUR’un hibe desteği ile hayvancılığa başladı.

İŞKUR'un verdiği hibe ile kendi işini kuran ve Karacasu'da küçükbaş hayvancılık yapmaya başlayan engelli Erol Şavk, İl Müdürü Rahmi Terzi tarafından ziyaret edildi.

Hibe projesi sayesinde üretimine 21 küçükbaş hayvan ile başlayan Erol Şavk, işlerinin iyi gittiğini, hayvan sayısının 21'den 77'ye çıktığını belirterek, İŞKUR sayesinde hayatının değiştiğini ifade etti. Şavk, çevresindeki engelli ve eski hükümlüleri İŞKUR'a yönlendirdiğini devletin kendilerine tanımış olduğu bu imkanlardan yararlanmalarını istedi.

İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, hibe desteği alarak kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşları İl Müdürlüğüne ve hizmet merkezlerine beklediklerini ifade ederek, başvurular için son evrak teslim tarihinin 18 Aralık 2019 olduğunu hatırlattı.

AYDIN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:27

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