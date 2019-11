Kuşadası'nda bit pazarına yoğun ilgi

Aydın’nın Kuşadası ilçesinde, her pazar günü kurulan bit pazarı, çevre il ve ilçelerden gelen meraklıların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından koleksiyonerlerin de ilgisini çekiyor.



Kuşadası Belediyesi hizmet binası arkasında kurulan bit pazarında, unutulmaya yüz tutan, bir dönemin vazgeçilmez eşyaları, ikinci el eşyaların satıldığı pazar. her hafta yüzlerce kişiyi ağırlıyor. Pazara çevre illerden de vatandaşlar ve satıcılar geliyor. Yıllar önce birkaç esnafın antika ürünler ve ikinci el kitaplar satarak, Kuşadası belediyesi hizmet binası arkasında başlattığı. Bit Pazarı’nda bugün her türlü eşyanın satışı yapılıyor. Pazarda, Tesbih’den takı’ya, plaklardan , oyuncağa, hediyelik eşyalara, dekoratif ürünlerden kıyafetlere, kadar her şeyi bulabilmek mümkün oluyor.

