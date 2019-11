Tuğba Kuruyemiş’te istihdam seferberliği Firma, çalışan sayısını 243 kişi arttırdı

Aydın’da 1980 yılında faaliyetlerine başlayan, bugün bir Türkiye markası haline gelen Tuğba Kuruyemiş, başlattığı istihdam ve üretim seferberliği kapsamında 2019’da çalışan sayısını 280 kişi artırırken; 16 yeni mağaza daha açtı. Çalışan sayısını 1000’in üzerine taşıyan Tuğba Kuruyemiş ’in ürün sayısı da 650’yi aştı.

Ülkemiz için inadına üretim ve istihdam kararı aldıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “2017 yılından beri Cumhurbaşkanımızın iradesiyle istihdama katkı için başlatılan ‘+2’ ve benzeri istihdam seferberliklerine katıldık ve istihdam ettiğimiz kişi sayısını sürekli artırdık. 2019 yılında ürettiğimiz yeni ürünler ve açtığımız yeni mağazalar sayesinde çalışan sayımız 280 kişi arttı. Bunun yanında yeni ürünlerimizden ‘Fıstık Ezmesi’ ürünümüz geçtiğimiz Temmuz ayında merkezi Brüksel’de bulunan ITQIUluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü tarafından ‘Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görüldü. Bu başarının üzerine ‘Fıstık Ezmesi’ ürünümüze kardeş olarak ‘Fındık Ezmesi’ ürünümüzü de ürettik” dedi.

Vali Köşger’e teşekkür etti

Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, yeni ürün üreterek, yeni mağazalar açarak giriştikleri istihdam seferberliğinde desteklerini esirgemeyen, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e ve İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi’ye ve tüm personeline minnettar olduklarını söyledi.

Sürdürülebilir kalite her şeyden önemli

Firma olarak sürdürülebilir kaliteye büyük önem verdiklerini kaydeden Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul “Yeni ürünler üretilirken, mevcut ürün ve hizmet kalitesinin sürdürülebilirliği de bizim için önemli. 650’ den fazla ürünümüzün her birini, her şeyin en kalitelisini hak eden müşterilerimiz için sağlıklı ve kaliteli olarak üretiyoruz” diyerek istihdam ve üretim seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

AYDIN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.