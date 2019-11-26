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Uzmanlardan D vitamini uyarısı “Kışın D vitamini eksikliğini gidermek için deniz ve süt ürünlerine ...

İHA

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, özellikle kış aylarında güneş ışığı fazla alınamadığı için D vitamini yetersizliğine bağlı olarak baş gösteren bazı hastalıkları önlemek için kış aylarında deniz ve süt ürünlerinin daha fazla tüketilmesini önerdi. Dahiliye Uzmanı Başıbüyük, "Güneş ışınlarının yeterince görülmediği kış aylarında hem bağışıklığı güçlendirmek hem de kilo almamak için doğal besinler tüketerek D vitamini takviyesi sağlamak gerekiyor" dedi.

Uzmanlardan D vitamini uyarısı “Kışın D vitamini eksikliğini gidermek için deniz ve süt ürünlerine ağırlık verin”

Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, özellikle kış aylarında güneş ışığı fazla alınamadığı için D vitamini yetersizliğine bağlı olarak baş gösteren bazı hastalıkları önlemek için kış aylarında deniz ve süt ürünlerinin daha fazla tüketilmesini önerdi. Dahiliye Uzmanı Başıbüyük, “Güneş ışınlarının yeterince görülmediği kış aylarında hem bağışıklığı güçlendirmek hem de kilo almamak için doğal besinler tüketerek D vitamini takviyesi sağlamak gerekiyor” dedi.
Kış aylarında eksik kalabilen D vitamini yetersizliğinin bağışıklığın düşmesine neden olduğu gibi kilo problemlerine de yol açabildiğini kaydeden Aydın Özel Ege Liva Hastanesi Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, “Özellikle diyet yapmaya çalışan bireylerde bu vitamin alımı oldukça önemlidir. D vitamini eksikliği kişilerin kilo almasına yol açabilir ve başta obezite olmak üzere birçok kronik hastalığı da beraberinde getirebilir. Yağda eriyen bir vitamin olduğundan eksikliği, iştahın açılmasına yol açarak kilo alımlarına sebep olmaktadır. D vitaminin güneşten emilimi sağlanamıyorsa doğal besinlerden destek alınması gerekebilir. Güneşli havalarda 5 dakikalık gün ışığı alımı ile günlük D vitamini ihtiyacının yarısından fazlası sağlanabilmektedir. Güneşsiz günlerde ise D vitamini gereksinimi doğal besin kaynakları ile karşılanabilir. Bu nedenle özellikle güneş ışığının az görüldüğü kış aylarında deniz ürünleri tüketimine, yumurta ve süt ürünleri tüketimine özen gösterilmelidir” dedi.
D vitamini yeterli miktarda almak için yemek kültürünün de büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Dahiliye Uzmanı Fatma Başıbüyük, yemeklerde katı yağ yerine sıvı yağ özellikle de zeytinyağı tüketilmesini önerdi.
“D vitamini eksikliği depresyona neden oluyor”
D vitamini eksikliğinin çeşitli sağlık sorunlarına da neden olduğunu kaydeden Dr. Başıbüyük, “Depresyonun önlenmesinde D vitamini oldukça önemlidir. Kış ayları ile birlikte erken kararan havalar ve karamsarlıklar vücuttaki pek çok mineral ve vitamin dengesini de bozmaktadır. Bu durumda yeterli sentezlenemeyen D vitamini gibi vitaminler; uyku hali, yorgunluk, güne isteksiz başlama, enerji düşüklüğü oluşturmakta ve sonunda depresyona neden olabilmektedir. Bunun yanında kemik hastalıklarının en önemli nedenlerinden bir de D vitamini eksikliğidir” diye konuştu.

AYDIN

26 Kasım 2019 Salı

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