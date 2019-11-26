Kanser hastası kadın, mutfakta kendini astı

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, kanser tedavisi gören Hayriye M. (58), evinin mutfağında kendini tavanına iple asarak yaşamına son verdi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde oğlu ile birlikte yaşayan ev kadını Hayriye M., mutfakta tavana bağladığı iple kendini astı. Saat 05.00 sıralarında mutfağa giden oğlu durumu fark etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hayriye M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hayriye M.'nin bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Savcının olay yerinde yapılan incelemesinin ardından Hayriye M.'nin cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



AYDIN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:27

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