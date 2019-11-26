Nazilli Belediyespor gurbette yok

- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Modafenspor'a 1-0 yenilerek liderlik koltuğunu kaptıran Nazilli Belediyespor, iç sahada topladığı puanları dış sahada dağıttı. Evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak namağlup olan siyah-beyazlılar, son 4 deplasman maçında 3 mağlubiyet alarak 12 puan kaybetti. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Daha iyi olabilirdik. Deplasmanda fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Bir topumuz direkten döndü. Yolumuza devam edeceğiz. İstanbul'da kaybettiğimiz liderlik koltuğuna tekrar oturabilmek için çalışacağız" dedi.



AYDIN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:59

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.