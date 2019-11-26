Rektör Aldemir öğrenciler bir araya geldi

Üniversite tanıtım gezileri kapsamında İzmir Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü’nü ziyaret etti.

Atatürk Kongre Merkezi’nde Üniversite tanıtım filminin gösterimi ile başlayan tanıtım programı, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli tarafından yapılan bilgilendirme sunumu ile devam etti. Sunumun ardından ADÜ Merkez Kampüsü’nde yer alan Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi ziyaret edildi. 44 öğrenci ve 4 öğretmen eşliğinde gerçekleştirilen gezi programı dahilinde fakülteler hakkında detaylı bilgiler alan öğrenciler, tercihlerinde ADÜ’ye yer vereceklerini ifade ettiler.

Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi’nin ADÜ ziyareti sırasında, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de öğrencilerle bir araya gelerek ADÜ’nün ön plana çıkan güçlü yanlarından bahsetti. Öğrencileri, kendilerine emanet edilmiş evlatları olarak gördüklerini ifade Aldemir, gelecek dönemde Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi öğrencilerini de ADÜ’de görmekten mutluluk duyacağını söyledi.

Her geçen yıl ADÜ’nün marka değerinin artacağına vurgu yapan Rektör Aldemir, öğrencilere her zaman kapılarının açık olduğunu, en kısa zamanda Tire’yi ziyaret edeceğini dile getirerek öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

AYDIN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:27

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