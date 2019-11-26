Aydın’da eş zamanlı operasyon; 32 gözaltı

Ülke genelinde suçluların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında Aydın’da 32 aranan şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik Aydın’da operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon kapsamında 57 adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 32 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında, sağlık kontrollerinin ardından adli işlemlere başlanacak.

AYDIN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:27

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