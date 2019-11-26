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Söke MHP’nin yeni yönetimi tanıtıldı

İHA

Söke MHP’nin yeni yönetimi tanıtıldı

Söke Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke İlçe Teşkilatının Ömer Akalın Başkanlığındaki yeni yönetimi tanıtıldı.
MHP Söke İlçe Teşkilatının yeni yönetiminin tanıtımı öncesinde, ilçe binası önünde lokma hayrı yapıldı. İlçe Teşkilatında düzenlenen törene Aydın MHP İl Başkan’ı Burak Pehlivan, Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan, Söke Ülkü Ocakları Başkanı Erhan Yıldız, MHP Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Bayraktar, önceki dönem ilçe Başkanı Veysel Öztürk ve partililer katıldı.
MHP İlçe Başkanı Ömer Akalın İlçe Başkanlığı sürecini anlatarak başladığı konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisi’nin yönetim kurulu listesinden ibaret bir hareket olmadığını ifade etti. MHP Söke İlçe Teşkilatının yeni başkanı Ömer Akalın, yeni yönetimi oluştururken çok sayıda kişiyle görüşmeler yaptığını ve partiye katkı sağlayacak güçlü bir takım oluşturmaya gayret ettiğini belirtti. MHP’nin yeni ilçe Başkanı Ömer Akalın; “Oluşturduğumuz yeni yönetimimizle olağan kongreye kadar ki süreçte sizlerin bu güvenine layık olmaya çalışacağız. Biliyoruz ki; gün, kişisel sorunlarla uğraşma, ufak tefek konulara takılma, kırgınlık veya küskünlük günü değil, birlik olma günüdür. Partimizden kırgınlık ve benzeri sebeplerle uzaklaşan veya kendini uzaklaştırılmış hisseden bütün ülküdaşlarımızın; oluşturduğumuz yeni yönetimin, partimizin, Sökemizin, ülkemizin ve davamızın yarınları adına yanımızda olması bizlere güç katacaktır” dedi.
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ise yaptığı konuşmada; “Önceki dönem ilçe Başkanımız Veysel Öztürk’ün kişisel nedenlerle istifa etmesinden sonra yaptığımız istişareler sonucunda Ülkü Ocakları Başkanlığımızı yürüten Ömer Akalın hakkında karar kıldık. Sayın büyüğümüz Bilge liderimiz Devlet Bahçeli yönetim kurulu arkadaşlarımızı Söke İlçe yönetimine atadı. MHP olarak Türkiye’nin gündemine ışık tutmaktayız. Dr. Devlet Bahçelinin tavsiyeleriyle Türkiye gündeminde gelişmekte olan ve gelişen olaylarla çözüme kavuşması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz Tüm oynanan oyunlara ve entrikalara rağmen Sayın Genel Başkanımızın ve genel yönetimimizin arkasındayız” dedi.

Toplantıda İyi Parti'den istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılım sağlayan 2 avukat Ali Emre Çetin ve Turgay Kale'ye parti rozetleri İl Başkanı Burak Pehlivan tarafından takıldı.

MHP Söke İlçe Başkanlığı'na atanan Ömer Akalın'ın 43 kişilik yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu: Ahmet Tokmakoğlu, Ahmet Cesur, Abdullah Gacar, Abdurrahman Ekiz, Ali Katipoğlu, Ali Küçük, Ali İhsan Al, Ali Emre Çetin, Aydın Demir, Berk Ildız, Celaleddin Candaş, Dilek Bal, Erol Ateş, Erol Körpe, Erkan Evcimen, Fatih Aslan, Gürhan Selçuk, Hilal Ayyıldız Ateş, İbrahim Ekin, İbrahim Fatih Oğuz, İsmail Nadullu, İsmail Şahin, Mehmet Ali Binici, Mustafa Öztürk, Mehmet Çetin, Mesut Eroğlu, Mesut Yalmaç, Murat Uyar, Mehmet Güngörmüş, Mehmet Akkaş, Mert Manav, Nevzat Avcı, Özkan Topçu, Rahime Özsoydan, Saadettin Arıcı, Sertan Saran, Serkan Apaydın, Serkan Yaşar, Turgay Kale, Turan Aras, Ümit Kahya, Zeynep Haşılcı, Ziya İskender.

AYDIN

26 Kasım 2019 Salı

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