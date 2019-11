Başkan Özcan’dan Nazilli’ye iki müjde birden

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Memiş ve büyükşehir bürokratları ile Nazilli’de ulaşımla ilgili yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişare toplantısı gerçekleştirdi.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Abdullah Memiş ve büyükşehir bürokratları ile ilçede hayata geçirilecek projelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere bir araya geldi.



İlk etapta Zafer ve Dallıca Mahallelerinde kavşak yapılması için çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazilli’deki trafik akışı, vatandaşlarımızın yaya yollarını kullanması, araçlarımızın parklanması ile ilgili olarak Aydın’dan gelen daire başkanımız ve Büyükşehir Belediyesi Nazilli Sorumlusu Yüksel Macaroğlu ile bir araya geldik. Neticede Nazilli’miz için, araçlarımızın yolları, yayalarımızın kaldırımları daha iyi kullanabilmesi için güzel projeler üretiyoruz. Başlangıçta 2 proje ile başlayacağız. Dallıca ve Zafer Mahallesindeki projelerle başlayacağız. Bu vesileyle bizlere her zaman büyük destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Nazilli’miz için her zaman omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



Kavşak projelerinin ardından Nazilli’nin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyleyen Başkan Özcan; “Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyemizin ekipleri birlikte çalışacak. Toplamda 10 projeyi konuştuk. İlk etapta bu 2 projeyi hayata geçireceğiz. Hep birlikte saha çalışması başlatıyoruz” dedi.



Altıntaş Mahallesinde belirlenen noktalarda çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Başkan Özcan; “Uzun Çarşı’nın girişinde motor ve bisikletlerin parklanmasının sağlanması ve böylece bu bölgede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasını temin edeceğiz. Daha öncesinde alınmış olan bir araç yasağı da mevcut. Bu araç yasağının uygulanması ve vatandaşlarımızın rahat bir şekilde araçlarını park etmesi için park kolaylığını da sağlayacağız. Bölgeleri belirledik ve yazışmaları tamamladık. Uzun Çarşımızda da artık vatandaşlarımızın yaya olarak rahatlıkla dolaşabilecekleri bir ortam oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

