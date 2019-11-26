Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Didim, İran turizm pazarına hızlı girdi Didim’de 16 kişilik heyet İran’lı turizmciler ve seyahat ...

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren tur sahibi Deniz Aktaş’ın organizasyonda Didim’den 16 kişilik turizm ve inşaat sektör temsilcileri İran’lı turizm ve inşaat sektörü temsilcileri ile İran’ın başkenti Tahran’da bir araya geldi.
Tahran’ın en büyük otellerinden Espina Palas otelde düzenlenen workshop çalışmasına Didim adına turizm ve inşaat sektör temsilcilerinin yanında, DİTAB, Didim Ticaret Odası ve Tursab temsilcileri ile iş insanları katıldı. Toplantının Didim ayağını tur sahibi Deniz Aktaş organize ederken, İran ayağını ise Harmony Gurup adına Omid Nikoukar organize etti.

Toplantıya İran adına ise, İran’ın önemli havayolu şirketi Mahan Havayolları ile yine İran’ın en büyük ilk 3 seyahat acentesinden biri olan Harmony gurup temsilcileri, tanıtım ve reklam alanında hizmet veren şirketlerin yetkileri katıldı. Tahran İmam Humeyni Havaalanına inen Didim kafilesini ziyaretin ilk gününde Harmony gurup temsilcileri ve Mahan havayolları yöneticileri karşıladı. İlk olarak yol güzergahında bulunan İmam Humeyni’nin türbesi ziyaret edildi. İran mimarisinin ve süsleme sanatının en güzel örneklerinin görülebileceği türbe ziyaretinin ardından akşamda yemekte bir araya gelindi. Programın 2. gününde kafilenin ilk durağı Gülistan sarayı oldu. UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan ve Safevi hükümdarı 1. Tahmasb (1524 1576) tarafından ilk önce kale olarak inşa edilen saray daha sonra gelen şah ve hükümdarlarında gözdesi olan saray ziyaret edildi. Gülistan Sarayı ziyaretinin ardından gurup İran el sanatlarının en güzel örneklerini görmek için şehrin merkezinde yer alan dükkanlar ziyaret edildi.
İran’lı yetkililerin aileleri ile katıldığı gece, iki halk ve yatırımcı guruplar arasında bağların daha da güçlenmesine ve karşılıklı güven ortamının sağlanmasına katkı sunan bir ortam oluşturdu. Programın 3. Gününe Espinas Palas Otelde yapılan ve ilgili tüm tarafların katıldığı Workshop çalışması ile başlandı. Toplantıya, Didim’den gelen 15 kişilik gurubun yanında, İran turizm, seyahat, inşaat ve tanıtım sektöründen temsilciler katıldı.

Karşılıklı görüş alışverişi, her iki tarafın birbirlerinden beklentileri ve 2020 yılındaki Nevruz Bayramında Didim’e gelecek turist sayısı üzerinde yapılan görüşmelerde tüm katılımcılar sıra ile söz alarak tesislerini tanıtmanın yanında, İran pazarına verdikleri önem ve karşı tarafın beklentileri ile ilgili yapacakları çalışmalar hakkında sunum yaptılar. Turizm, inşaat, tekne park, butik otel, seyahat acentesi, resmi kurum temsilcisi gibi sektörün her kesiminden insanların Didim ve kurumları adına verdikleri sözler, İran’lı muhataplarını oldukça memnun etti. Ülkede yaşanan olumsuzluklara rağmen 2020 yılında en az 2000 yatak sözü veren İran’lı turizm sektör temsilcileri, bu sayının en az sayı olduğunu, altına düşmeyeceklerini fakat daha da yukarı çıkabileceklerini belirttiler. Tek beklentilerinin iki tarafında elini taşın altına ortak koyması ve özellikle tanıtım faaliyetleri ve bunun maliyetleri konusunda katkı beklediklerini dile getirdiler. İran halkının turist olarak tek beklentisinin ve kıstasının dürüstlük olduğunu belirten yetkililer, tesislerde oluşabilecek her türlü olumsuzluğun dürüstçe misafirlere belirtilmesi durumunda sıkıntı yaşanmayacağını, fakat en küçük oyalama ve kandırmaca hareketinin sektöre büyük zarar vereceğini dile getirdiler.

Didim adına söz alan Ditab ve Ticaret odası temsilcileri de konuyu kurumlarına getireceklerini ve kurumları adına her türlü maddi ve bürokratik desteği vermeye çalışacaklarının sözünü verdiler. Her iki tarafta bu toplantının Didim turizmi için bir dönüm noktası olacağı konusunda fikir birliğine vardılar. Oldukça verimli geçen ve yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından her iki gurup birbirlerine çeşitli hediyeler sundu. Programın bir diğer etkinliği ise, Didim kafilesinde yer alan Ayhan Kara ve Özcan Saygın’ın Türkiye Elçiliği Ticari Ateşesi ile yaptıkları görüşme ve bu görüşme sonucunda inşaat sektörü temsilcileri ile alınan randevulardı.
Toplantıya Didim adına, Toplantıyı organize eden CTS Tur sahibi Deniz Aktaş’ın yanı sıra, Tayyar Cengiz, Hikmet Atilla, Kadir Karakaya, Derviş İşçi, Saim Aktaş, Erdal Kamacı, Ayfer Kamacı, Nazif Karakuş, Ayhan Kara, Özcan Saygın, M. Ali Gül, Gülay Boylu, Derya Özdemir, Arif Çolak ve Haney Raoufi katıldı. İran adına ise, Omid Nikukor, Behzad Asgaryan, Feramaz Gafarian, M. Amin Oliaee ve Harmony Gurubun diğer temsilcileri katıldı.

AYDIN

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:36
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Söke MHP’nin yeni yönetimi tanıtıldı
YEREL HABERLER Söke MHP’nin yeni yönetimi tanıtıldı
Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü kazada hayatını ...
Aydın’da eş zamanlı operasyon; 32 gözaltı
YEREL HABERLER Aydın’da eş zamanlı operasyon; 32 gözaltı
NTO’dan kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER NTO’dan kan bağışı kampanyası
Öğretmenler bu kez meslektaşları için söyledi
YEREL HABERLER Öğretmenler bu kez meslektaşları için söyledi
Rektör Aldemir öğrenciler bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Aldemir öğrenciler bir araya geldi
Didim’de Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Didim’de Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü ...
Başkan Atay, öğrencilere kitap ve interaktif şifresi hediye etti
YEREL HABERLER Başkan Atay, öğrencilere kitap ve interaktif şifresi ...
Nazilli Belediyespor gurbette yok
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor gurbette yok
‘Lâl Hayal’ Aydınlı kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER ‘Lâl Hayal’ Aydınlı kadınlarla buluştu
Yenipazar MEB'den lokma hayrı
YEREL HABERLER Yenipazar MEB'den lokma hayrı
ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde intramüsküler enjeksiyon ile ilaç uygulama eğitimi gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde intramüsküler ...
Çocuklar ara tatilde Forum Aydın’da eğlendi
YEREL HABERLER Çocuklar ara tatilde Forum Aydın’da eğlendi
Kanser hastası kadın, mutfakta kendini astı
YEREL HABERLER Kanser hastası kadın, mutfakta kendini astı
Mehmet öğretmene destek kampanyası
YEREL HABERLER Mehmet öğretmene destek kampanyası
Bozdoğan’da asayiş ve huzur toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bozdoğan’da asayiş ve huzur toplantısı yapıldı
Bu soba hem ısıtıyor, hem yemek pişiriyor
YEREL HABERLER Bu soba hem ısıtıyor, hem yemek pişiriyor
Uzmanlardan D vitamini uyarısı “Kışın D vitamini eksikliğini gidermek için deniz ve süt ürünlerine ağırlık verin”
YEREL HABERLER Uzmanlardan D vitamini uyarısı “Kışın D vitamini ...
Tuğba Kuruyemiş’te istihdam seferberliği Firma, çalışan sayısını 243 kişi arttırdı
YEREL HABERLER Tuğba Kuruyemiş’te istihdam seferberliği Firma, ...
Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve ihracatında birinciliğini tescilledi
YEREL HABERLER Türkiye çekirdeksiz kuru üzüm üretimi ve ihracatında ...
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Kuşadası'nda bit pazarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kuşadası'nda bit pazarına yoğun ilgi
Hibe desteği ile hayvancılığa başladı
YEREL HABERLER Hibe desteği ile hayvancılığa başladı
Lösemi teşhisi konulan öğretmene eski öğrencilerinden destek
YEREL HABERLER Lösemi teşhisi konulan öğretmene eski öğrencilerinden ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X