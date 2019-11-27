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Avrupa’dan gelen öğrenciler Başkan Özcan’ı ziyaret etti

İHA

Erasmus programı kapsamında Portekiz, Romanya, İspanya, Yunanistan ve Litvanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ı ziyaret etti.

Avrupa’dan gelen öğrenciler Başkan Özcan’ı ziyaret etti

Erasmus programı kapsamında Portekiz, Romanya, İspanya, Yunanistan ve Litvanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenler Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı ziyaret etti.
Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi’nin Türkiye adına ev sahipliği yaptığı Apple isimli Erasmus projesi kapsamında proje ortağı, Portekiz, Romanya, İspanya, Yunanistan ve Litvanya'dan gelen misafirler Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ı ziyaret etti. 1 hafta boyunca Nazilli’de kalacak misafirlerin ilk ziyaretlerinin Nazilli Belediyesine yapıldığını vurgulayan Projeden sorumlu öğretmenler, Apple isimli Erasmus projesi hakkında Başkan Özcan’ı bilgilendirdi.
İçeriği Aktive Performant Personalized Life Long Education, Proje konusu çapraz becerilerin iyi bir şekilde uygulanmasıyla daha donanımlı ve kariyer odaklı bireylerin yetişmesine yardımcı olmak kapsamında yürütülen proje için Nazilli’ye gelen öğrencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi’nin işleyişi ve Nazilli hakkında bilgiler verdi.
Doğumdan ölüme hatta ölümden sonrasına kadar belediyenin insanın her evresinde olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Özcan eski ismi Pazarköy olarak geçen Nazilli’nin tarihi hakkında da bilgiler verdi.
Nazilli Belediyesinin 1881 de kurulduğunu ve en eski belediyelerden biri olduğuna vurgu yapan Kürşat Engin Özcan; “Osmanlı devrindeki ikinci demiryolu hattı Nazilliye çekilmiştir. İngilizlerin meşhur fabrikası Forbes’in alım merkezi Nazilli’dedir. Yahudi, Hıristiyan ve Türklerin hep birlikte uyum içinde kardeşçe yaşadığı bir yerdir Nazilli. Konaklamak için Ermenilerin yaptığı bir de otelimiz vardır. Tarihi kültür açısından önemli yere sahip olan Nazilli Dünyada Kuru incir üretiminin yüzde 35 ini karşılamaktadır. Yine aynı oranlarda kestane ve zeytin üretimi yapılmaktadır. Daha öncesinde bu saydıklarımın arasına pamuk üretimi de dâhildi. En yoğun olduğu zamanlar ise 1937’de yılında Cumhuriyetin en büyük fabrikalarından birisi Atatürk tarafından Nazilli’de açılan Sümerbank Fabrikasının dönemlerindeydi. Yaklaşık 3 bin kişinin yüksek maaşla çalıştığı, Nazilli’nin çağ atlamasını sağlayan aynı zamanda kültür üreten ve taşıyan Sümerbank Fabrikası ne yazık ki kötü yönetim ve idare yüzünden kapanmıştır. Şimdi Nazillimizde orta ölçekli bir sanayimiz var. Bunun yanı sıra tarım üzerinden yürüttüğümüz bir sanayimiz var. Nazilli daha çok göç alan ve insanların barış ve huzur içinde yaşadığı bir kenttir. Homereus Nazilli için gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü parçası olarak nitelendirmiştir. Gerçekte de öyledir. İnsanlar burada uzun yaşıyor. Nazilli uzun yaşamın merkezidir. Bizler sizi burada köklerinden tekrar hayat bulan Zeytin ağaçlarının ve uzun yaşayan insanların kentinde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.
Misafirlerine incir ikramında da bulunan Başkan Özcan misafirlerinin kendi ülkeleri hakkında bilgiler alırken, partner ülkelerin kültürleri tarihi dokusu, okul sistemlerinin yanı sıra ülkelerin bilişim teknolojileri ve iş istihdamları incelenecek olmasından dolayı projenin önemine değindi. 2 yıl sürecek olan projenin, proje ortaklarının ilk ziyaretlerini Türkiye’de Nazilli olmasından dolayı ayrıca gururlandıklarını ifade etti.

AYDIN

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
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  • İKİNDİ 15:36
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  • YATSI 19:19
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