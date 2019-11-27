Öğrenciler akülü araba kullandı, trafik kurallarını öğrendi

Aydın’a gelen ‘Mobil Trafik Eğitim Tırı’ ile ilkokul öğrencileri trafik kuralarını uygulamalı olarak öğrendi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak gerçekleştirdiği Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde, üzerinde gerekli modernize çalışmalar yapılmış olan Mobil Eğitim Tırı ile Efeler Aliya İzzetbegoviç İlkokulu’nda öğrencilere teorik ve uygulamalı olarak trafik eğitimi verildi. Çocukların trafik kurallarını gerçeğe yakın bir ortamda görerek ve yaşayarak öğrenmeleri sağlandı. Mobil Trafik Eğitim Tırının amacının yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli ile çocukların trafik kurallarını sadece ezberleyen değil ayni zamanda öğrenen, uygulayan ve günlük hayatlarına da aktararak trafik ortamında kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri olarak belirtildi.

Eğitimin sloganının “Geleceğimizin teminatı, çocuklar” olduğunu vurgulayan Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Ali Gündoğdu, çocukların eğitimden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Ahmet Ali Gündoğdu, “Tır bugün Denizli’deydi, bugün Aydın’da daha sonra da Muğla’ya geçecek. Ege Bölgesindeki özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarımıza trafikle ilgili eğitimler verilecek. Görebildiğim kadarıyla eğitime katılan çocuklarımız çok mutlular ve çok keyif alıyorlar. Zaten biz bu eğitimleri tırımız gelmeden önce de kendi çapımızda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak eğitimci arkadaşlarımız vasıtasıyla okullarda vermekteydik. Bizim yaptığımız eğitimlerde de burada yapılan eğitimlerde de çocuklarımız çok büyük zevk alıyorlar. Tırda çok güzel dizayn edilmiş, içinde eğitici öğretici materyaller mevcut. Bence güzel bir eğitim oluyor. İnşallah devamlı sürekli hale getirilir. Bu tırlar şehirleri gezerek eğitim vermeye devam edecek” dedi.

AYDIN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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