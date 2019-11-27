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Efeler Belediyesi ve ÖR-KOPP işbirliğinde çocuklar için ücretsiz süt dağıtımı başlatıldı

İHA

– Efeler Belediyesi ile Nazilli ve Çevresi Kırsal Kalkınma Kooperatifi (ÖPKOOP), eğitim alanında çocuklar için gerçekleştirdikleri projelerine bir yenisini ekledi.

Efeler Belediyesi ve ÖR-KOPP işbirliğinde çocuklar için ücretsiz süt dağıtımı başlatıldı

– Efeler Belediyesi ile Nazilli ve Çevresi Kırsal Kalkınma Kooperatifi (ÖPKOOP), eğitim alanında çocuklar için gerçekleştirdikleri projelerine bir yenisini ekledi.
Seçim vaatlerinden bir tanesi olan ‘Ücretsiz Süt’ projesini hayata geçiren Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, bugün ÖRKOOP Yönetim Kurulu ile bir araya gelerek protokol imzaladı.
Efesem ve Efeders projeleri ile Efeler’deki eğitim gören öğrencilerin daha başarılı olmasını hedefleyen Efeler Belediyesi ÖRKOOP ile imzalanan anlaşma sonucunda her gün çocuğu olan 2000 aileye ücretsiz süt dağıtımı yapacak. Günlük olarak dağıtılan sütler ailelere çiğ olarak verilecek.
Efeler Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen basın toplantısında bir araya gelen taraflar ortaya çıkan projeden dolayı çok heyecanlı olduklarını aynı zamanda Efeler’de fırsat eşitliği için çalıştıklarını dile getirdiler.

Efeler Belediyesi’nin ÖRKOOP ile mütabakata vardığı ‘Ücretsiz Süt’ projesinin yanı sıra zaman içerisinde dağıtım sayısı artacak olan öğrencilere kumanya projesi de gerçekleştiriliyor. İmkânı olmayan ailelerin çocuklarını hedefleyen kumanya dağıtımı haftanın beş günü öğrencilere beslenme imkânı sağlıyor.

ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, “Bu oluşumda büyük paya sahip olan Başkanımız M. Fatih Atay’dır. Yaklaşık 2 – 2.5 ay önce görüşmelere başladık ve Başkanımız çocuklara ve durumu olmayan ailelere süt dağıtmak istediğini söyledi. Bu proje önerisi bizi çok mutlu etti ve 1 Kasım itibari ile çalışmalara başladık. Bu ve bundan sonraki oluşumlarda ÖRKOOP ile Efeler Belediyesi hep beraber olacaktır” dedi.

İmzalanan protokol sonrasında konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay şunları ifade etti:
“Başkanımız Ünal Bey, projeyi anlattıktan sonra duyduğu en önemli sosyal proje olduğunu ifade etti ve ÖRKOOP olarak ellerinden geleni yapacaklarının sözünü verdiler. Eksik makinaları aldılar ve ekonomik durumları zor olan ailelerin çocukları için ve beslenmeleri ile ilgili ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ettiler, şimdi ise bu projeyi gerçekleştirdiler.”
Başkan Atay, şu şekilde devam etti:
“Seçim döneminde hayallerim var demiştim, hayallerimden birisi de buydu. Bu projemizi de hayata geçirdik. Çok yüksek rakamlara yapılan bir proje değil, sağ olsunlar kâr bile etmiyorlar, çok düşük rakamlara bize bu projeyi sağladılar. Süt ana işleri olmasına karşın ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan, çocuklarının beslenme çantasına yiyecek koyamayan ailelere destek vermek amacı ile çocuklarımızın beslenme çantasına kumanya koyuyoruz. Bu çalışmaya da ÖRKOOP destek oluyor.”

AYDIN

27 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:36
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  • YATSI 19:19
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