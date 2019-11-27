Kan değerleri uymadı, Ebru'ya ilik nakli ertelendi

AYDIN'da, 2 yıldır beklediği ilik nakli için güzel haberin Güney Kıbrıs'tan geldiği Ebru Çelen'e (18), dün yapılması gereken operasyon, kan değerlerinin uyuşmaması nedeniyle ertelendi.

Bozdoğan Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ebru Çelen, 2 yıl önce ağzından kan gelmesi üzerine ailesi tarafından Bozdoğan Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Ebru Çelen, buradaki ilk müdahalenin ardından önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne ardından Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ebru Çelen'e, kan kanseri teşhisi konduktan sonra tedavisine başlandı. 18 ay boyunca kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Ebru Çelen, ailesinin verdiği moralle kanseri yendi. Ebru Çelen, 6 ay önce babasının da aynı hastalığa yakalandığını öğrenince yıkıldı. Sağlığa kavuşmasından 6 gün sonra babası Yılmaz Çelen'e teşhis konulmasıyla büyük üzüntü yaşayan Ebru Çelen'in hastalığı, iyileştikten 2 ay sonra tekrarladı. Baba Yılmaz Çelen'e 50 gün önce uygun donör bulundu ve ilik nakli yapıldı. Ebru Çelen için ise, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu ve Haluk Levent tarafından 2 ay önce kampanya başlatıldı. Çelen'e yardımcı olabilmek için çok sayıda vatandaş kan verdi. Yapılan seferberlik sonuç verdi. Güzel haber, Güney Kıbrıs'tan geldi. Uygun donörün bulunması ve dün yapılması gereken ilik nakli, Ebru Çelen'in kan değerlerinin şu an için uygun olmaması nedeniyle ertelendi. Ebru Çelen, ilik nakli yapılacağı günü heyecanla beklediğini söyledi.



AYDIN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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