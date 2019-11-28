Uzmanlardan grip uyarısı “Yaşlı ve çocukların yanı sıra kronik rahatsızlığı olanlar kapı kollarına dikkat etsin”

Ege Liva Hastanesi başhekim Dr. Erdal Gezer, havaların soğumaya başlaması ile birlikte pek çok insanın yüksek ateş, halsizlik, boğaz ağrısı ve öksürük şikayetleri yaşadığını belirterek, bu dönemde insanların virüslere karşı daha dikkatli olmasını istedi. Özellikle kış mevsiminde temas ve solunum yolu ile bulaşan virüslerden korunmak için toplu yaşam mahallerinde daha dikkatli olunmasını tavsiye eden Başhekim Erdal Gezer, virüsün en çok herkesin dokunduğu kapı kollarından bulaştığını belirtti.

Kış aylarında salgınlara sebep olan influenza enfeksiyonunun, hasta kişilerin virüs taşıyan solunum salgılarının başka kişiye geçmesi ile yayıldığını kaydeden Ege Liva hastanesi Başhekimi Dr. Erdal gezer, “Virüsler, özellikle çocuklar için günlük yaşamda temas edilen yüzeylerden masa, kapı kolu, oyuncak gibi yüzeylerden bulaşabilmektedir. Grip olan kişilerle aynı ortamda bulunmak (bir metre çapındaki alan) temas olarak kabul edilmektedir. Virüs bulaştığı yüzeylerde 28 saat boyunca canlılığını koruyabilir. Virüs bulaştıktan sonra belirtilerin çıkması 14 gün sürer. Klinik olarak akut solunum yolu enfeksiyonu yapar ve akut solunum yolu enfeksiyonu yapan diğer etkenlerden ayırt edilemez. Ani başlayan ateş, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanması ya da akması, baş ağrısı, gözlerde sulanma, kas ağrısı ve halsizlik bulguları olabilir. Küçük çocuklarda ateş daha yüksek görülür, iştahsızlık, bulantıkusma gibi midebağırsak yakınmaları daha sık ve ateşli havale geçirme eğilimi daha fazla olabilir. Yaklaşık olarak 12 haftalık bir sürede tamamen iyileşir fakat yaşlılar, çocuklar ve diğer duyarlı gruplarda akciğer, kalp veya beyin enfeksiyonu gibi ağır komplikasyonlar ortaya çıkabilir” dedi.

Başhekim Gezer, bu dönemde hijyene daha çok dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, bunun yanında vücut direncinin arttırılması için doğal ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesini tavsiye etti.

AYDIN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:29

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