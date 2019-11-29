Aydın, Ankara’da tanıtılıyor

Ankara’da düzenlenen 12. Ege İlleri Tanıtım Günleri etkinliğinde Aydın Valiliği bünyesinde açılan stantta, Aydın’ın tarihi ve turistik yerleri ile yöresel ürünlerin tanıtımı yapılıyor.

Egem Platformunun organize ettiği 12.Ege İlleri Tanıtım Günleri yapılan açılış töreniyle Ankara ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlıyor. 1 Aralık 2019 Pazar gününe kadar açık kalacak etkinlikte, Aydın Valiliği'ni Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz temsil ederken, ADÜ, ticaret odaları, dernekler, kamu kurumkuruluşları ve Aydın firmaları tanıtıma destek veriyor.

Aydın standında Kuşadası ve Didim başta olmak üzere turizm değerleri, ören yerleri, doğa yürüyüş rotaları ve termal turizmin tanıtımı amacıyla broşür, kitapçık, harita, CD gibi tanıtım materyalleri ziyaretçilere sunuluyor. Stantta İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Turizmden sorumlu Şube Müdürü Ahmet Demir ve müdürlük personelleri görev alıyor. Ege'nin güzel türkülerinden oluşan konserlerin, halk oyunu gösterilerinin, yöresel lezzet sunumlarının ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği 12.Ege İlleri Tanıtım Günleri 01 Aralık tarihine kadar devam edecek.

AYDIN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:30

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