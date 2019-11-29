Bozdoğan'da 6 bin 500 litre kaçak şarap ele geçirildi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki bir eve yapılan operasyonda, kaçak üretim olduğu tespit edilen 6 bin 500 litre şarap ele geçirildi.

Kırsal Madran Mahallesi'nde yaşayan Hakkı B.'nin kaçak şarap ürettiğini öğrenen jandarma ekipleri, bugün saat 09.00 sıralarında operasyon yaptı. Baskında aranan ev ve eklentilerinde, plastik bidonlarda toplam 6 bin 500 litre kaçak üretim şarap ele geçirildi. Şaraplara el konulurken, Hakkı B. gözaltına alındı. Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten hakkında işlem başlatılan Hakkı B.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



AYDIN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:30

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