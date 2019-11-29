AK Partili Yavuz, İzmir'deki provakatif eylemi kınadı

İzmir Gaziemir’de Alevi ailenin evinin duvarına “Defol Alevi” yazılarak çarpı işareti konulması olayı ile ilgili Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz’dan kınama geldi. Yaptığı açıklama da bu saldırıyı yapanların insan olamayacağının altını çizen Yavuz, ‘‘Alevi kardeşlerimizin evinin duvarına yazılan bu yazı, insanlıktan nasibini almamış, insan bile denilemeyecekler tarafından yapılmış çirkin bir saldırıdır. Amaçları belli. Bizleri birbirimize düşürerek ülkemizde bir kaos oluşturmak. Yapılan saldırıyı esefle kınıyor, sorumluların en kısa sürede adalet önünde hesap vereceklerinin bilinmesini istiyorum.’’ dedi.

"Biz hep birlikte Türkiyeyiz"

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz yaptığı açıklama da, ‘‘Farklı renklerin, farklı kültürlerin bir arada olduğu bir armoni olan ve hepimizi bağrına basan kadim Anadolu’nun topraklarında bin yıldır kardeşçe yaşıyoruz. Bizlerin hamuru beraber yoğrulmuş. İzmir'deki olay başlı başına bir provokasyondur. Birileri yine gündem değiştirmek için, bizlerin bu asla koparılmayacak kardeşlik bağlarımız üzerinden birliğimize beraberliğimize gölge düşürmeye çalışıyorlar. Bakınız şimdi bir kez daha alevi vatandaşlarımız üzerinden oyun kurmaya başladılar. Ne demek 'Defol Alevi'? Bunu yapan bizden olamaz! Bunu yapan insan olamaz! Bunu yapanlar insanlık düşmanlarıdır. Biz, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez, Boşnak, Roman ve diğer sayamadıklarımla hep birlikte Türkiye’yiz. Başkan Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, “Bizim bu koparılamaz bağlarımız üzerinden oynanan oyunların temelinde bizleri ayrıştırarak tıpkı eski Türkiye’de olduğu gibi bir kaos oluşturmak ve ülkemizi karanlıklara sürüklemek yatıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar asla başaramayacaklar. Bizleri ayrıştırmaya, aramızdaki kardeşlik bağlarımızı koparmaya cüret eden bu alçaklar, adalet önünde hesap vereceklerdir.’’ dedi.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye için büyük bir şans"

Türkiye’nin uğradığı her saldırıda, Cumhur İttifakı ile milletin desteğini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik ve kararlı duruşu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kazanımları sayesinde atlatıldığını belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ‘‘ Cumhur İttifakı, ülkemiz düşmanlarına karşı dik duran milli bir ruh, istiklal ve istikbalimizin teminatıdır. Ülkemiz, demokratikleşme ve istikrara aziz milletimizce kabul görmüş Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şüphesiz ulaşacaktır. Ülkemizin maruz kaldığı saldırıların kısa sürede etkisiz hale getirilmesinde, Suriye’de krizinde ülkemizin bölgedeki tüm aktörlerin en önemli muhatabı haline gelinmesinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin çok büyük faydaları olmuştur. Türkiye’yi 2023 ve sonraki hedeflerine ulaştırmak, bölgesinde ve dünyada daha güçlü hâle getirmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemiz için çok büyük bir şanstır. Bekamız ve kardeşliğimizin devamı için gece gündüz demeden çalışan Başkan Erdoğan’ın liderliğinde her geçen gün daha da büyüyen, gelişen ve kalkınan bir Türkiye var artık. Eski Türkiye’yi görmek isteyen hainlere asla ödün vermeyeceğiz. Asla başaramayacaklar. Bizi ayrıştıramayacaklar. Bizi bölemeyecekler. Bilinsin ki, Başkan Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz bir daha aynı oyuna gelmeyecek!’’ dedi.

AYDIN 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:30

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