Evdeki uyuşturucu ve ruhsatsız tabancaya 1 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda, uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulunduğunu öğrendi. Eve yapılan operasyonda 17.63 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen bin 600 dolar ve bin 500 lira TL ele geçirildi. Evde yakalanan M.K. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.



AYDIN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:31

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